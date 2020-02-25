Кропивничанці, на яку впало дерево, зроблять операцію

Мешканку Кропивницького, на яку 24 лютого на вулиці В’ячеслава Чорновола впало дерево, днями прооперують медики

Фото: ДСНС України

Мешканку Кропивницького, на яку 24 лютого на вулиці В’ячеслава Чорновола впало дерево, днями прооперують медики

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.

"Потерпіла перебуває у травматологічному відділенні обласної лікарні. За словами медиків, стан задовільний, але є забої на ділянках тіла. Жінка скаржилася на болі в нозі – рентген показав перелом, її готують до операції”, – сказав начальник управління з надзвичайних ситуацій міської ради Сергій Коваленко.

Нагадаємо, що дерево ледь не вбило жінку на розі вулиць В’ячеслава Чорновола та Преображенської. Через буревій сухе дерево не встояло впало та причавило гіллям жінку і пошкодило автівку, яка стояла поруч.

Як повідомлялося раніше, 24 лютого в Одесі теж через негоду впало дерево і травмувало жінку. Потерпіла не вижила.