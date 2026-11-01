На Львівщині військовий під час втечі поранив інструктора ножем: як його покарали

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Яворівський районний суд Львівської області засудив військовослужбовця до п'яти років позбавлення волі за умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень інструктору

Про це повідомляє Lviv.Media, передає RegioNews.

Інцидент стався 14 квітня 2026 року близько 03:19 на території наметового містечка військової частини.

За матеріалами справи, солдат мав намір самовільно залишити місце служби. Коли інструктор спробував його зупинити, військовий, тримаючи в руці ніж, завдав старшому сержанту кілька ударів.

Унаслідок нападу потерпілий отримав проникаюче поранення живота з ушкодженням тонкої кишки та колото-різану рану стегна. Експерти кваліфікували ці травми як тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Він пояснив, що хотів утекти з військової частини, а інструктор намагався йому завадити.

Суд врахував, що чоловік раніше неодноразово був судимий, а за місцем військової служби характеризувався негативно. Пом'якшувальною обставиною стало повне визнання вини.

Військовослужбовця визнали винним за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та призначили п'ять років позбавлення волі.

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