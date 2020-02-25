У Карпатах хуртовина, погодні умови залишаються складними
Про це інформує RegioNews із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
"Сьогодні, 25 лютого, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, хуртовина, видимість обмежена до 20 м. Вітер південно-західний 15 м/с, пориви до 20 м/с. Температура повітря -8°С. Туристам слід утриматись від походів у високогір'я", - йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у facebook.
За даними УкрГідрометцентру, 25 лютого у високогір`ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека 3 рiвня.
У зв'язку із переміщенням активного циклону, у південно-східних областях очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. В Україні спостерігатиметься сильний вітер 15-20 м/с, в Карпатах сніжитиме, а пориви вітру сягатимуть 40 м/с.
Такі погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства, в Карпатах спричинятимуть порушення на окремих ділянках доріг припинення руху транспорту.
Рятувальники наголошують на посиленні заходів власної безпеки у цей період і закликають без зайвої необхідності не виходити на вулицю. Необхідно також слідкувати за пересуванням власних дітей і пояснити їм, що не можна знаходитись біля дерев, стовпів, білбордів та малих архітектурних форм у разі сильних поривів вітру.
Внаслідок ускладнення погодних умов одна особа загинула та дві особи травмовано. Зокрема, у м. Херсон внаслідок падіння дерева було травмовано дитину 2007 р.н. Частково пошкоджено покрівлі 17 приватних житлових будинків та 19 об’єктів соціально-побутової сфери у 6 областях: Одеській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій. Через шквальни вітер буревій у Запорізькій області пошкодив будівлі та машини.
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