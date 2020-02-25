12:07  25 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
11:48  25 лютого
В уряді корупції немає – прем’єр Олексій Гончарук
11:01  25 лютого
Олександра Густелева призначили заступником мера Києва
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2020, 12:18 5

У Карпатах хуртовина, погодні умови залишаються складними

Читайте также
на русском языке
25 лютого 2020, 12:18 5
Читайте также на русском языке
Синоптики прогнозують несприятливі погодні умови та посилення вітру. В Карпатах хуртовина, від походів в гори краще утриматися
Фото зі сторінки Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у facebook
Синоптики прогнозують несприятливі погодні умови та посилення вітру. В Карпатах хуртовина, від походів в гори краще утриматися

Про це інформує RegioNews із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні, 25 лютого, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, хуртовина, видимість обмежена до 20 м. Вітер південно-західний 15 м/с, пориви до 20 м/с. Температура повітря -8°С. Туристам слід утриматись від походів у високогір'я", - йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у facebook.

За даними УкрГідрометцентру, 25 лютого у високогір`ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека 3 рiвня.

У зв'язку із переміщенням активного циклону, у південно-східних областях очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. В Україні спостерігатиметься сильний вітер 15-20 м/с, в Карпатах сніжитиме, а пориви вітру сягатимуть 40 м/с.

Такі погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства, в Карпатах спричинятимуть порушення на окремих ділянках доріг припинення руху транспорту.

Рятувальники наголошують на посиленні заходів власної безпеки у цей період і закликають без зайвої необхідності не виходити на вулицю. Необхідно також слідкувати за пересуванням власних дітей і пояснити їм, що не можна знаходитись біля дерев, стовпів, білбордів та малих архітектурних форм у разі сильних поривів вітру.

Внаслідок ускладнення погодних умов одна особа загинула та дві особи травмовано. Зокрема, у м. Херсон внаслідок падіння дерева було травмовано дитину 2007 р.н. Частково пошкоджено покрівлі 17 приватних житлових будинків та 19 об’єктів соціально-побутової сфери у 6 областях: Одеській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій. Через шквальни вітер буревій у Запорізькій області пошкодив будівлі та машини.


Івано-Франківськ Закарпаття погода Карпати непогода буревій
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
25 лютого 2020, 12:07
В Миколаєві вітер зніс більше 250 дерев та пошкодив електромережі
25 лютого 2020, 10:28
Буревій у Запорізькій області: повалені дерева та "вирвані" балкони
25 лютого 2020, 09:25
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Іванна Будник
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всі блоги »
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »