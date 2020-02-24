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24 лютого 2020, 17:00 10

Поновили рух поїздів, які затримувались через негоду

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24 лютого 2020, 17:00 10
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В Україні повністю відновлено рух пасажирських і вантажних поїздів в західних регіонах, які затримувалися через негоду
Фото: УЗ
В Україні повністю відновлено рух пасажирських і вантажних поїздів в західних регіонах, які затримувалися через негоду

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці" на сторінці у Facebook, пише Regionews.

Загалом негода спричинила затримку в русі п'яти пасажирських поїздів: №49 Київ - Трускавець, №602 Львів - Солотвино, №81 Ужгород - Київ, №29 Ужгород - Київ, №141 Бахмут - Львів, а також кількох приміських поїздів. Затримки тривали від 8 хвилин до 1 годин 46 хвилин.

Також повідомляється, що нормалізовано роботу залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів, та дільницях: Львів - Сапіжанка, Оброшино - Щирець, Любінь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятів - Долина, Глибочок Великий - Озерна і Озерна - Зборів.

Нагадаємо, в Україні через ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) в понеділок, 24 лютого, було знеструмлено 251 населений пункт в семи областях.

Також у багатьох областях зірвало дахи з будинків, подали дерева і навіть мости. Згыдно з даними ДСНС є жертви.

RegioNews стежить за ситуацією в регіонах.


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