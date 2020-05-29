Мер Черкас Бондаренко оприлюднив довідку про несудимість

Анатолій Бондаренко хоче через суд спростувати слова президента Зеленського про 19 кримінальних справ

Анатолій Бондаренко хоче через суд спростувати слова президента Зеленського про 19 кримінальних справ

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко оприлюднив довідку, що судимостей у нього немає та до кримінальної відповідальності не притягується.

Фото довідки Бондаренко розмістив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

… станом на 27.05.2020 до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває", — йдеться у довідці.

Нагадаємо, 27 травня столичний адвокат Денис Ципін подав позов до Печерського суду міста Києва про захист честі та гідності міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.

26 травня, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка Денис Ципін записав у ютюбі відеоролик "Захист честі та гідності гарант не гарантує!", у якому звинуватив президента України Володимира Зеленського в наклепі щодо свого клієнта, а роботу Офіса президента назвав непрофесійною.

Перед тим, мер Черкас Анатолій Бондаренко записав відеозвернення до президента Зеленського, де розповів, що всі кримінальні справи проти нього мають політичне забарвлення. Анатолій Бондаренко готує судовий позов проти президента.

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Причиною відеозвернення і судового позову стала пресконференція президента Володимира Зеленського, на якій глава держави назвав Бондаренка бандитом, а його рішення про скасування карантину в Черкасах - популізмом.

Нагадаємо, з 1 травня мер Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу.

Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

При цьому міський голова вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.

4 травня, у Черкасах помітили на вулицях військову техніку. Місцевий активіст та радник міського голови Станіслав Коломієць заявив, що сили Нацгвардії з'явилися на вулиці через скандал навколо мера міста Анатолія Бондаренка.

7 травня пом'якшення карантину в Черкасах скасував суд.