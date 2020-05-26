Гарант не гарантує – адвокат мера Черкас про Володимира Зеленського

Адвокат міського голови Черкас Денис Ципін записав відео, на якому пояснює, чому президент не гарантує захисту честі і гідності українців

Фото: скрін відео

Адвокат міського голови Черкас Денис Ципін записав відео, на якому пояснює, чому президент не гарантує захисту честі і гідності українців

Адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка Денис Ципін записав у ютюбі відеоролик «Захист честі та гідності гарант не гарантує!», у якому звинуватив президента України Володимира Зеленського в наклепі щодо свого клієнта, а роботу Офіса президента назвав непрофесійною

Про це пише RegioNews.

Наш президент – шоумен, і вистава виходить у нього гарна. Однак його сьогоднішній статус – дещо інший, і він має відповідати і за слова, і за дії. Він має відповідати за образи, за поширення недостовірної інформації, за наклепи – з причини шкоди діловій репутації, – заявив адвокат.

Денис Ципін вважає, що Офіс президента працює непрофесійно, бо "назбирав" Анатолію Бондаренку аж 19 кримінальних справ. Адвокат нагадав, що міським головою не може бути особа, яка має судимості за навмисні злочини. Тож якщо президент хотів сказати, що є 19 вироків суду стосовно Бондаренка, – "то це наклеп". Якщо президент хотів сказати, що Бондаренко є підозрюваним у 19 кримінальних провадженнях, то це також поширення недостовірної інформації.

Президент за це відповість. Бо я… можу засвідчити, що немає жодного кримінального провадження, де б Бондаренко був підозрюваним чи обвинуваченим, – наголосив Денис Ципін.

Іншою версією "19 кримінальних справ", на думку Ципіна, є те, що президент, ображений на черкаського мера, хотів принизити його, нівелювати його народну підтримку, створити враження у громадян України, що Бондаренко буде засуджений.

Денис Ципін також додав, що наявність надуманих кримінальних проваджень означає, що його політичні опоненти "ангажують правоохоронців, щоб ті переслідували і докучали політику безглуздими кримінальними провадженнями".

Після отримання документу про відсутність судимостей і підозр ми звернемося до суду, і люди зможуть онлайн побачити правдивість моїх слів, – пообіцяв адвокат.

Ще гіршою для Зеленського, на думку адвоката,є ситуація із висловом "бандит", із яким президент "не хоче сідати за один стіл". Це образа, а ображати людину забороняє закон. І якщо юристи Зеленського будуть доводити, що президент застосував визначення "бандит" не стосовно Бондаренка, то це міського голову задовольнить, бо доведе, що президент був не правий. Адже глядачі зрозуміли, кого саме у виступі мав на увазі Зеленський.

Нагадаємо, мер Черкас Анатолій Бондаренко записав відеозвернення до президента Зеленського, де розповів, що всі кримінальні справи проти нього мають політичне забарвлення. Анатолій Бондаренко готує судовий позов проти президента.

Також після "полум`яного привіту" від президента Зеленського до Бондаренка приставили охорону.

Нагадаємо, з 1 травня мер Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу.

Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

При цьому міський голова вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.

4 травня, у Черкасах помітили на вулицях військову техніку. Місцевий активіст та радник міського голови Станіслав Коломієць заявив, що сили Нацгвардії з'явилися на вулиці через скандал навколо мера міста Анатолія Бондаренка.

7 травня пом'якшення карантину в Черкасах скасував суд.