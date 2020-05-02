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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
02 травня 2020, 11:51 17

Переписка мера Черкас із ОПУ виявилася фейком

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02 травня 2020, 11:51 17
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Перший заступник керівника ОПУ Сергій Трофимов не погрожував міському голові Черкас у смс-повідомленнях
Фото: ОПУ
Перший заступник керівника ОПУ Сергій Трофимов не погрожував міському голові Черкас у смс-повідомленнях

Цю інформацію також підтвердили в офіційному Telegram-акаунті Офісу президента,передають RegioNews.

"Вочевидь, міський голова став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 1травня мер Черкас Анатолій Бондаренко, який прийняв рішення про послаблення карантину в регіоні, оприлюднив на особистій сторінці у Facebook переписку нібито із заступником керівника ОПУ Трофимовим. У ній посадовець погрожує меру в’язницею за невиконання рішення Кабміну про продовження карантину.

Також в Офісі президента заявили, що, попри вірогідний розіграш Анатолія Бондаренка відповідати за свої дії йому доведеться. Адже Україна - унітарна держава, в якій очільник кожного регіону має підкорятися рішенням виконавчої, законодавчої та судової влади.

Як писали RegioNews раніше, мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що причиною пом'якшення з 1 травня карантинних обмежень у місті стали нерівні умови для підприємців. У той же час МОЗ та Нацполіція засудили курс очільника міста на вихід із карантину із 1 травня.


карантин ОПУ Черкаси Володимир Бондаренко
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