Переписка мера Черкас із ОПУ виявилася фейком
Цю інформацію також підтвердили в офіційному Telegram-акаунті Офісу президента,передають RegioNews.
"Вочевидь, міський голова став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 1травня мер Черкас Анатолій Бондаренко, який прийняв рішення про послаблення карантину в регіоні, оприлюднив на особистій сторінці у Facebook переписку нібито із заступником керівника ОПУ Трофимовим. У ній посадовець погрожує меру в’язницею за невиконання рішення Кабміну про продовження карантину.
Також в Офісі президента заявили, що, попри вірогідний розіграш Анатолія Бондаренка відповідати за свої дії йому доведеться. Адже Україна - унітарна держава, в якій очільник кожного регіону має підкорятися рішенням виконавчої, законодавчої та судової влади.
Як писали RegioNews раніше, мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що причиною пом'якшення з 1 травня карантинних обмежень у місті стали нерівні умови для підприємців. У той же час МОЗ та Нацполіція засудили курс очільника міста на вихід із карантину із 1 травня.
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