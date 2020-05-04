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04 травня 2020, 10:00 9

Все за планом: Черкаси патрулює військова техніка

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04 травня 2020, 10:00 9
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Таку пильність пов'язали зі справою проти мера міста
Таку пильність пов'язали зі справою проти мера міста

У Черкасах помітили на вулицях військову техніку. Місцевий активіст та радник міського голови Станіслав Коломієць заявив, що сили Нацгвардії з'явилися на вулиці через скандал навколо мера міста Анатолія Бондаренка.

Відповідне відео чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Нацгвардійці заявили, що патрулюють район. Втім, за словами Коломійця, центральна влада вислала Нацгвардію і перенесла запланований допит мера Черкас, побоюючися масових акцій протесту. На підтвердження своєї думки він заявив, що такого посиленого патрулювання у вулиць у місті раніше ніколи не було.

Тим часом на обласному рівні заяву активіста спростували. У Черкаській облдержадміністрації заявили, що з 16:00 до 22:00 Нацгвардія та поліція щодня спільними силами чергують на заходах. В обласному управлінні поліції підтвердили, що жодного посилення не відбулося і практику назвали цілком звичайною.

Нагадаємо, минулого тижня мер Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу. Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

При цьому міський голова вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.


Нацгвардія карантин Черкаси поліція
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