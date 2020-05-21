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Мер Черкас Бондаренко готує позов до суду на Зеленського
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 травня 2020, 15:53 22

Мер Черкас Бондаренко готує позов до суду на Зеленського

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21 травня 2020, 15:53 22
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Також він закликав президента приїхати до Черкас
Фото: Facebook
Також він закликав президента приїхати до Черкас

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко планує подавати позов до суду проти президента Володимира Зеленського через заяву про нібито відкриті кримінальні провадження проти нього.

Про це повідомляє "Цензор.Нет", передає RegioNews.

20 травня під час закритої пресконференції в Маріїнському парку Володимир Зеленський заявив, що він "мер-бандит" та про наявність 17 кримінальних справ проти мера.

З подивом почув від президента Зеленського про якісь 17 кримінальних справ проти мене. Його слова про кримінальні справи проти мене - брехня. Подам до суду проти Зеленського, мої юристи готовлять позов за брехню, ми будемо вимагати вибачень", - повідомив мер Черкас.

За словами Бондаренка, щодо нього не ведеться жодних процесуальних дій.

Мене та команду мерії не викликають на допити, не проходять обшуки, не вимагають документи. Нещодавно Зеленський передавав мені "привіт", невже він мав на увазі оцю дурню на прес-конференції?", - додав він.

Бондаренко порадив президенту "ретельніше вивчати обстановку в країні", а також закликав його приїхати до Черкас.

Політично на місцевих виборах Зеленському та його партії тут нема чого ловити - в них нема жодних шансів, після брехні про велюровий карантин ніякої довіри до них нема. А я готовий тут наочно показати чого варті його вигадки", - підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав Бондаренка бандитом, а його рішення про скасування карантину в Черкасах - популізмом.

1 травня Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу.

Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

При цьому міський голова вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.


суд Володимир Зеленський Черкаси Володимир Бондаренко
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