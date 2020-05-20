Зеленський назвав бандитом мера Черкас Бондаренка
Рішення Бондаренка про скасування карантину в Черкасах президент назвав «некоректним»
Президент України Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до мера Черкас Анатолія Бондаренка під час пресконференції.
Про це пише RegioNews.
Я за один стіл з такими бандитами не сяду, але якщо народ хоче – нехай його обирає", - емоційно висловився Зеленський.
Президент розповів, що вважає дії Бондаренка популізмом.
Я навіть не знаю, що це за людина… Що він зробив для боротьби з коронавірусом? Де його особисті гроші? Чим він допоміг владі?" - запитав Зеленський.
Далі президент висловив думку, що Бондаренко повівся некоректно, коли самостійно ухвалив рішення про скасування карантину, не порадившись з органами центральної влади.
Нагадаємо, з 1 травня мер Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу.
Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.
При цьому міський голова вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.
4 травня, у Черкасах помітили на вулицях військову техніку. Місцевий активіст та радник міського голови Станіслав Коломієць заявив, що сили Нацгвардії з'явилися на вулиці через скандал навколо мера міста Анатолія Бондаренка.
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