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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
20 травня 2020, 12:39 27

Зеленський назвав бандитом мера Черкас Бондаренка

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20 травня 2020, 12:39 27
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Дії міського голови Черкас президент вважає популізмом
Фото: Про головне
Дії міського голови Черкас президент вважає популізмом

Рішення Бондаренка про скасування карантину в Черкасах президент назвав «некоректним»

Президент України Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до мера Черкас Анатолія Бондаренка під час пресконференції.

Про це пише RegioNews.

Я за один стіл з такими бандитами не сяду, але якщо народ хоче – нехай його обирає", - емоційно висловився Зеленський.

Президент розповів, що вважає дії Бондаренка популізмом.

Я навіть не знаю, що це за людина… Що він зробив для боротьби з коронавірусом? Де його особисті гроші? Чим він допоміг владі?" - запитав Зеленський.

Далі президент висловив думку, що Бондаренко повівся некоректно, коли самостійно ухвалив рішення про скасування карантину, не порадившись з органами центральної влади.

Нагадаємо, з 1 травня мер Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу.

Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

При цьому міський голова вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.

4 травня, у Черкасах помітили на вулицях військову техніку. Місцевий активіст та радник міського голови Станіслав Коломієць заявив, що сили Нацгвардії з'явилися на вулиці через скандал навколо мера міста Анатолія Бондаренка.

7 травня пом'якшення карантину в Черкасах скасував суд.


президент Володимир Зеленський Черкаси мер карантин
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