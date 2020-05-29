Мэр Черкасс Бондаренко обнародовал справку о несудимости
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обнародовал справку, что судимостей у него нет и к уголовной ответственности не привлекается.
Фото справки Бондаренко разместил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
... по состоянию на 27.05.2020 к уголовной ответственности не привлекается, неснятой или непогашенной судимости не имеет и в розыске не находится", — говорится в справке.
Простой ответ на все обвинения!Опубликовано Анатолием Бондаренко Четвер, 28 мая 2020 года.
Напомним, 27 мая столичный адвокат Денис Цыпин подал иск в Печерский суд города Киева о защите чести и достоинства городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко.
26 мая адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин записал в ютюбе видеоролик "Защита чести и достоинства гарант не гарантирует!", в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского в клевете относительно своего клиента, а работу Офиса президента назвал непрофессиональной.
Перед тем, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение к президенту Зеленского, где рассказал, что все уголовные дела против него имеют политическую окраску. Анатолий Бондаренко готовит судебный иск против президента.
Также после "пламенного привета" от президента Зеленского к Бондаренко приставили охрану
Причиной видеообращения и судебного иска стала пресс-конференция президента Владимира Зеленского, на которой глава государства назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.
Напомним, с 1 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть.
Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.
При этом городской голова считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.
4 мая, в Черкассах заметили на улицах военную технику. Местный активист и советник городского головы Станислав Коломиец заявил, что силы Нацгвардии из'появились на улице из-за скандала вокруг мэра города Анатолия Бондаренко.
- 15:07 29 мая На Прикарпатье подожгли сразу четыре магазина
- 14:58 29 мая Перестрелка в Броварах: полиция задержала еще пятерых участников конфликта
- 14:57 29 мая Украина получит транш от МВФ 6 июня - Шмыгаль
- 14:38 29 мая В Киевской области из-за перестрелки в Броварах ввели план-перехват
- 14:20 29 мая Харьковские коммунальщики приобретут элитный катафалк за пять миллионов
- 14:19 29 мая Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи
- 21:50 28 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 14:56 24 мая В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу