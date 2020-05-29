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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
29 мая 2020, 13:48 12

Мэр Черкасс Бондаренко обнародовал справку о несудимости

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29 мая 2020, 13:48 12
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Анатолий Бондаренко хочет через суд опровергнуть слова президента Зеленского о 19 уголовных делах

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обнародовал справку, что судимостей у него нет и к уголовной ответственности не привлекается.

Фото справки Бондаренко разместил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

... по состоянию на 27.05.2020 к уголовной ответственности не привлекается, неснятой или непогашенной судимости не имеет и в розыске не находится", — говорится в справке.

Простой ответ на все обвинения!

Опубликовано Анатолием Бондаренко Четвер, 28 мая 2020 года.

Напомним, 27 мая столичный адвокат Денис Цыпин подал иск в Печерский суд города Киева о защите чести и достоинства городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко.

26 мая адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин записал в ютюбе видеоролик "Защита чести и достоинства гарант не гарантирует!", в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского в клевете относительно своего клиента, а работу Офиса президента назвал непрофессиональной.

Перед тем, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение к президенту Зеленского, где рассказал, что все уголовные дела против него имеют политическую окраску. Анатолий Бондаренко готовит судебный иск против президента.

Также после "пламенного привета" от президента Зеленского к Бондаренко приставили охрану

Причиной видеообращения и судебного иска стала пресс-конференция президента Владимира Зеленского, на которой глава государства назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.

Напомним, с 1 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть.

Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

При этом городской голова считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.

4 мая, в Черкассах заметили на улицах военную технику. Местный активист и советник городского головы Станислав Коломиец заявил, что силы Нацгвардии из'появились на улице из-за скандала вокруг мэра города Анатолия Бондаренко.

7 мая пом'якшення карантина в Черкассах отменил суд.


суд Владимир Зеленский Черкассы иск мэр президент Бондаренко Анатолий
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