Суд заочно заарештував екс-власника VAB Банку Олега Бахматюка

Бізнесмена підозрюють у незаконному привласненні 1,2 млрд грн

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Бізнесмена підозрюють у незаконному привласненні 1,2 млрд грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

За результатами судового засідання суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в даний час підозрюваний знаходиться поза межами України. Суд постановив, що після його затримання не пізніше ніж через 48 годин з його участю буде розглянуто питання про застосування запобіжного заходу. Рішення вступило в законну силу і оскарженню не підлягає.

У Центрі протидії корупції вважають, що дане рішення дозволяє почати розшук Бахматюка з допомогою Інтерполу.

На думку самого Олега Бахматюка, дане рішення є демонстрацією політичної заангажованості цього процесу. За його інформацією, рішення було прийнято при безпосередньому втручанні директора НАБУ Артема Ситника.

"Артем Ситник, за моїми даними особисто їздив у ВАКС і, де-факто, втручався в процес. Прямим доказом цього є те, що в ідентичних справах тієї ж Апеляційної палати ВАКС, наприклад, у справі Клименко і в справі Клюєва - було прийнято протилежне рішення, а саме відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - заявив Бахматюк.

За словами підозрюваного, рішення ВАКС не можна пояснити з точки зору права, воно є абсолютно нелогічним. Бахматюк також зазначив, що збирається оскаржити рішення суду в міжнародних судах як таке, що суперечить принципам верховенства права.

Довідка: В жовтні 2014 року VAB Банк, у якого, на той момент, виникли проблеми з ліквідністю, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. За версією слідства, VAB Банк не подав усі необхідні для цього документи, але правління Нацбанку за сприяння екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука видало йому 1,2 млрд гривень.

Як тепер відомо, гроші пішли не на оздоровлення банку, а були виведені різними схемами. Через 40 днів після виділення грошей Нацбанк визнав VAB Банк неплатоспроможним. Гроші Нацбанку не повернули. Вартість нерухомості, переданої в заставу, була завищена майже у 25 разів. Експертиза, проведена під час досудового розслідування встановила, що реальна вартість закладеної нерухомості становить 72,62 млн гривень, а не 1,8 млрд гривень, як заявив VAB.

20 березня 2015 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк. До початку жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів займав 16-те місце (24 млрд грн) серед 166 діючих у країні банків.

За словами самого Бахматюка, він неодноразово звертався до Фонду гарантування вкладів фізосіб і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але Нацбанк відхилив його пропозиції і вимагав негайно стягнути заборгованість за кредитами рефінансування.

У прийнятому рішенні він звинувачує Артема Ситника, який нібито перебував у тісному контакті з суддями Апеляційної палати ВАКС при підготовці останнього засідання. У той час як сам Бахматюк вів переговори і заявляв про готовність до співпраці для повернення коштів у бюджет держави.

У заяві, опублікованій у відповідь на рішення ВАКС, Бахматюк зазначає, що такі люди, як Ситник і його оточення, використовуючи своє службове становище та політичний вплив, можуть безкарно розправитися з людиною, а сам пан Ситник може собі дозволити тиснути на новий судовий орган, який повинен бути незалежним і безстороннім.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Олег Бахматюк і його сестра Наталя Василюк були оголошені в розшук по Україні. 15 квітня 2020 року Вищий антикорупційний суд відмовив Національному антикорупційному бюро України в обранні для Олега Бахматюка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.