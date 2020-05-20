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Бондаренко – Зеленському: Вам на виборах у Черкасах нема чого ловити
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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
20 травня 2020, 14:27 92

Бондаренко – Зеленському: Вам на виборах у Черкасах нема чого ловити

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20 травня 2020, 14:27 92
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Міський голова Черкас відповів на звинувачення Зеленського у "популізмі" і "бандитизмі"
Фото: скрін відео
Міський голова Черкас відповів на звинувачення Зеленського у "популізмі" і "бандитизмі"

Анатолій Бондаренко вважає, що на місцевих виборах восени у Черкасах Зеленський залишиться при своїх інтересах.

Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, у якому відповів Володимиру Зеленському на звинувачення у популізмі і бандитизмі, а також пояснив, за що на нього відкрили кримінальні справи.

Про це пише RegioNews.

Володимир Зеленський каже, що міський голова (Черкас, – ред.) недостатньо бореться з епідемією коронавірусу... Ви кажете, що я мер-бандит. Ну, ви знаєте, всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність. В тому числі за те, що ви стали президентом," - констатував Анатолій Бондаренко.

Мер Черкас також сказав, що підчас епідемії постійно був з черкащанами і запитав у президента Зеленського, де той був у 2013-2014 роках, "коли я був на Майдані і здобував незалежність українського народу, коли ви танцювали на корпоративах".

І я хочу сказати, що вам на місцевих виборах у Черкасах немає чого ловити. Хоч ви там розповідаєте, що це ваша принципова справа. Ми вас тут чекаємо, пане Президент! – підсумував Бондаренко.

Як відомо, причиною відеозвернення мера Черкас Анатолія Бондаренка стала пресконференція президента Володимира Зеленського, на якій глава держави назвав Бондаренка бандитом, а його рішення про скасування карантину в Черкасах - популізмом.

Нагадаємо, з 1 травня мер Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу.

Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

При цьому міський голова вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.

4 травня, у Черкасах помітили на вулицях військову техніку. Місцевий активіст та радник міського голови Станіслав Коломієць заявив, що сили Нацгвардії з'явилися на вулиці через скандал навколо мера міста Анатолія Бондаренка.

7 травня пом'якшення карантину в Черкасах скасував суд.


Володимир Зеленський Черкаси мер президент скандал
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