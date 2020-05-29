Допит Порошенка в ГБР: адвокати пояснили причину неявки п'ятого президента

Повістку п'ятому президентові повинні були вручити за три дні до дати допиту

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Повістку п'ятому президентові повинні були вручити за три дні до дати допиту

Порошенко не з'явився на допит в ГБР оскільки виклик до нього був з порушенням процедури. Сьогодні в 11:00 він повинен бути в ГБР по цій справі, а в 12:00 - по так званій справі "плівок Байдена".

Про це повідомили адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність".

На 29 травня ДБР хотів викликати Порошенка на допит по цій справі. Цього допиту не буде з тієї причини, що слідчі ДБР не змогли з дотриманням закону вручити повістки. Вони намагалися ввести в Україні таку практику, що вручення повістки можна замінити вивішуванням "відосіка" на сайті ДБР з тим, щоб вважати це належним повідомленням свідка", - сказав Новіков.

За словами Голованя, повістка, згідно Кримінально-процесуального кодексу, повинна бути вручена за три дні до дати явки на допит.

"При цьому КПК чітко встановлює, що при розрахунку цього терміну перший день не враховується. Тому якщо людину викликають, наприклад, на 29 травня, то повістка повинна бути вручена не пізніше ніж 25 травня. А ми знаємо, що всі ці протизаконні дії почалися тільки вчора (27 травня - ред.)", - пояснив адвокат.

Адвокати також вимагають від ГБР припинити порушення законної процедури видачі повісток. І це стосується всіх громадян України, а не тільки Петра Порошенка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд відправив під арешт колекцію картин Порошенко.

А раніше Петра Порошенка викликали в ГБР відразу на два допиту: у справі про переміщення через митний кордон 43 картин, другий стосується плівок Деркача.