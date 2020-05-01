Мер Черкас відповів Авакову на відкриття кримінальної справи

Він впевнений, що міська влада не порушує правила карантину

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Він впевнений, що міська влада не порушує правила карантину

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що причиною пом'якшення з 1 травня карантинних обмежень у місті стали нерівні умови для підприємців.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Це - рішення виконкому, і передумовою стали нерівні умови, затверджені постановою Кабінету Міністрів, коли одним підприємцям на одній групі дозволили працювати, а іншим - не дозволили", - розповів він.

На думку мера Черкас, що міська влада не порушує правил карантину.

По-перше, ми не порушуємо правил карантину, а ми їх дещо послаблюємо. По-друге, ми привели Конституцію України в рівні умови для всіх підприємців. Зокрема, ми поставили в рівні умови невеликий будівельний магазин і великий будівельний гіпермаркет", - додав він.

Він зазначив, що йому важко пояснити мешканцям міста, чому у великому гіпермаркеті можуть перебувати десятки і сотні людей, але вони не можуть купувати товари в маленьких будівельних магазинах.

Я не можу пояснити, чому черкаською набережною люди можуть гуляти в засобах захисту, а парк, розташований поруч, вони не можуть відвідувати", - сказав Бондаренко.

При цьому він вважає, що різкого збільшення хворих коронавірусом після послаблення карантину не буде.

В Черкаській області від початку року померло близько 3500 осіб: 1500 від інсульту, інфаркту, 700 від онкозахворювань, 38 самогубств, 24 - в ДТП, і, зрозуміло, супутні захворювання, і дев’ять - від коронавірусу", - уточнив Бондаренко.

Він повідомив, що йому особисто були дзвінки з погрозами кримінальних справ. За словами Бондаренка, вже минув той час, коли законослухняні громадяни України боялися правоохоронних органів.

Нагадаємо, міська влада Черкас з 1 травня послабила карантинні обмеження у зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу.

Влада відреагувала на послаблення карантину в Черкасах, МОЗ та Нацополіція засудили курс мера міста.