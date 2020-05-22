Мер Черкас Бондаренко заявив, що ходить містом з охороною

Після "полум`яного привіту" від президента Зеленського до Бондаренка приставили охорону

Після "полум`яного привіту" від президента Зеленського до Бондаренка приставили охорону

Анатолій Бондаренко зазначив, що тепер пересувається містом виключно у супроводі охорони та наголосив, що таке рішення було прийнято не з його ініціативи-

Про те, що Бондаренка охороняють працівники СБУ сам міський голова розповів місцевому виданню "Вичерпно", пише RegioNews.

Тепер я ходжу постійно з охороною. Ця охорона не з мого боку, я її навіть не бачу, тому що це працівники СБУ, так званого відділу супроводу".

Також міський голова пояснив, як у президента йому нарахували 19 кримінальних справ.

За його словами, кілька тижнів 5-8 осіб, представники центрального Управління, перебували у місті та розповідали, як потрібно боротися з "бунтівним" мером Черкас, "подивилися, пошукали та склали довідку президентові про 19 кримінальних справ".

Нагадаємо, мер Черкас Анатолій Бондаренко записав відеозвернення до президента Зеленського, де розповів, що всі кримінальні справи проти нього мають політичне забарвлення. Також Анатолій Бондаренко готує судовий позов проти президента.

Причиною відеозвернення стала пресконференція президента Володимира Зеленського, на якій глава держави назвав Бондаренка бандитом, а його рішення про скасування карантину в Черкасах - популізмом.

Нагадаємо, з 1 травня мер Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу.

Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

При цьому міський голова вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.

4 травня, у Черкасах помітили на вулицях військову техніку. Місцевий активіст та радник міського голови Станіслав Коломієць заявив, що сили Нацгвардії з'явилися на вулиці через скандал навколо мера міста Анатолія Бондаренка.

7 травня пом'якшення карантину в Черкасах скасував суд.