09:29  29 травня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 429 нових випадків
12:34  29 травня
Мер Броварів розповів про можливі причини ранкової перестрілки
08:26  29 травня
Ситуація на Донбасі: українські військові поранили чотирьох бойовиків
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
29 травня 2020, 13:07 4

На Тернопільщині заявили про нестачу засобів захисту та невиплати медикам

Читайте также
на русском языке
29 травня 2020, 13:07 4
Читайте также на русском языке
Депутати міської ради звернулися до центральних органів влади
Фото: Тернополяни
Депутати міської ради звернулися до центральних органів влади

Сьогодні, 29 травня, на сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили звернення до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра щодо належного забезпечення медиків Тернополя засобами захисту та виплати лікарям надбавок у розмірі 300% за боротьбу з коронавірусом.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Тернополяни".

Зокрема у зверненні депутати вимагають вирішити чотири основних питання:

- забезпечити виконання законодавчих вимог щодо виплати 300% доплати медичним та іншим працівникам, залученим до протидії поширення коронавірусної хвороби.

Вважаємо доцільним здійснювати виплати не за погодинними (чи похвилинними) розрахунками, а за фактом залучення до боротьби з коронавірусом. Вимагаємо притягнути до відповідальності всіх, хто саботує виконання цих рішень", - пишуть депутати.

- організувати забезпечення медичних та інших працівників, залучених до протидії коронавірусній хвороби, засобами індивідуального захисту належної якості і в необхідній кількості.

- передбачити на рівні Закону України обов’язкові страхові виплати для медичних працівників у разі захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), а не лише у разі встановлення групи інвалідності.

- організувати проведення масового тестування населення для отримання адекватного бачення епідемічної ситуації у всіх регіонах держави. Забезпечити медичних працівників необхідним для цього обладнанням і матеріалами.

Нгадаємо, медики Харківської інфекційної лікарні звернулися до уряду з вимогою розібратися у випадках масового захворювання тамтешніх медиків на коронавірус. тут два дні працюватиме комісія МОЗ.


Тернопіль горсовет депутат медики зарплати коронавірус президент уряд Верховна Рада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
МОЗ розробить альтернативну стратегію боротьби з коронавірусом -Ляшко
29 травня 2020, 12:06
Чотири регіони не готові до послаблення карантину
29 травня 2020, 11:50
Хворий на коронавірус нардеп Божик контактував з трьома міністрами і керівництвом Буковини
29 травня 2020, 10:17
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 травня 2020, 21:50
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Всі досьє »