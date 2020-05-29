На Тернопільщині заявили про нестачу засобів захисту та невиплати медикам

Депутати міської ради звернулися до центральних органів влади

Фото: Тернополяни

Депутати міської ради звернулися до центральних органів влади

Сьогодні, 29 травня, на сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили звернення до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра щодо належного забезпечення медиків Тернополя засобами захисту та виплати лікарям надбавок у розмірі 300% за боротьбу з коронавірусом.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Тернополяни".

Зокрема у зверненні депутати вимагають вирішити чотири основних питання:

- забезпечити виконання законодавчих вимог щодо виплати 300% доплати медичним та іншим працівникам, залученим до протидії поширення коронавірусної хвороби.

Вважаємо доцільним здійснювати виплати не за погодинними (чи похвилинними) розрахунками, а за фактом залучення до боротьби з коронавірусом. Вимагаємо притягнути до відповідальності всіх, хто саботує виконання цих рішень", - пишуть депутати.

- організувати забезпечення медичних та інших працівників, залучених до протидії коронавірусній хвороби, засобами індивідуального захисту належної якості і в необхідній кількості.

- передбачити на рівні Закону України обов’язкові страхові виплати для медичних працівників у разі захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), а не лише у разі встановлення групи інвалідності.

- організувати проведення масового тестування населення для отримання адекватного бачення епідемічної ситуації у всіх регіонах держави. Забезпечити медичних працівників необхідним для цього обладнанням і матеріалами.

Нгадаємо, медики Харківської інфекційної лікарні звернулися до уряду з вимогою розібратися у випадках масового захворювання тамтешніх медиків на коронавірус. тут два дні працюватиме комісія МОЗ.