На Тернопільщині заявили про нестачу засобів захисту та невиплати медикам
Сьогодні, 29 травня, на сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили звернення до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра щодо належного забезпечення медиків Тернополя засобами захисту та виплати лікарям надбавок у розмірі 300% за боротьбу з коронавірусом.
Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Тернополяни".
Зокрема у зверненні депутати вимагають вирішити чотири основних питання:
- забезпечити виконання законодавчих вимог щодо виплати 300% доплати медичним та іншим працівникам, залученим до протидії поширення коронавірусної хвороби.
Вважаємо доцільним здійснювати виплати не за погодинними (чи похвилинними) розрахунками, а за фактом залучення до боротьби з коронавірусом. Вимагаємо притягнути до відповідальності всіх, хто саботує виконання цих рішень", - пишуть депутати.
- організувати забезпечення медичних та інших працівників, залучених до протидії коронавірусній хвороби, засобами індивідуального захисту належної якості і в необхідній кількості.
- передбачити на рівні Закону України обов’язкові страхові виплати для медичних працівників у разі захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), а не лише у разі встановлення групи інвалідності.
- організувати проведення масового тестування населення для отримання адекватного бачення епідемічної ситуації у всіх регіонах держави. Забезпечити медичних працівників необхідним для цього обладнанням і матеріалами.
Нгадаємо, медики Харківської інфекційної лікарні звернулися до уряду з вимогою розібратися у випадках масового захворювання тамтешніх медиків на коронавірус. тут два дні працюватиме комісія МОЗ.
- 14:58 29 травня Перестрілка в Броварах: поліція затримала ще п'ятьох учасників конфлікту
- 14:57 29 травня Україна отримає транш від МВФ 6 червня - Шмигаль
- 14:38 29 травня У Київській області через перестрілку в Броварах ввели план-перехоплення
- 14:20 29 травня Харківські комунальники придбають елітний катафалк за п'ять мільйонів
- 14:19 29 травня Єврокомісія виділила Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги
- 13:51 29 травня На Вінниччині відсторонили від служби начальника поліції Педоса
- 21:50 28 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу