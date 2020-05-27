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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
27 травня 2020, 10:13 24

Мер Черкас Бондаренко подав в суд на президента Зеленського

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27 травня 2020, 10:13 24
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Позов поданий до Печерського суду міста Києва
Фото: скрін відео
Позов поданий до Печерського суду міста Києва

Столичний адвокат Денис Ципін подав позов до Печерського суду міста Києва про захист честі та гідності міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.

Про це сам Денис Ципін повідомив у відповідному відео, пише RegioNews.

Я хотів би, щоб президент показав хоч один вирок суду, де мене визнали бандитом. У мене донька навчається на юридичному факультеті і десятки мешканців Черкас телефонували мені з проханням подати в суд на президента… Я думаю, що ми поговоримо, хто з нас бандит", - прокоментував позов сам Анатолій Бондаренко.

Нагадаємо, вчора, 26 травня, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка Денис Ципін записав у ютюбі відеоролик "Захист честі та гідності гарант не гарантує!", у якому звинуватив президента України Володимира Зеленського в наклепі щодо свого клієнта, а роботу Офіса президента назвав непрофесійною.

Перед тим, мер Черкас Анатолій Бондаренко записав відеозвернення до президента Зеленського, де розповів, що всі кримінальні справи проти нього мають політичне забарвлення. Анатолій Бондаренко готує судовий позов проти президента.

Також після "полум`яного привіту" від президента Зеленського до Бондаренка приставили охорону.

Причиною відеозвернення і судового позову стала пресконференція президента Володимира Зеленського, на якій глава держави назвав Бондаренка бандитом, а його рішення про скасування карантину в Черкасах - популізмом.

Нагадаємо, з 1 травня мер Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу.

Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

При цьому міський голова вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.

4 травня, у Черкасах помітили на вулицях військову техніку. Місцевий активіст та радник міського голови Станіслав Коломієць заявив, що сили Нацгвардії з'явилися на вулиці через скандал навколо мера міста Анатолія Бондаренка.

7 травня пом'якшення карантину в Черкасах скасував суд.


суд Володимир Зеленський Черкаси позов мер президент Бондаренко Анатолій
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