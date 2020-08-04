Посадовця Київської ОДА викрили на хабарі у 200 тисяч гривень

Cлужбовець вимагав гроші за підписання актів приймання виконаних будівельних робіт

Cлужбовець вимагав гроші за підписання актів приймання виконаних будівельних робіт

Фото: ОГПУ

У вівторок, 4 серпня, під час одержання неправомірної вигоди затримали інженера з технічного нагляду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомила пресслужба ОГПУ, передає RegioNews.

За даними слідства, службовець вимагав 200 тисяч грн за підписання актів приймання виконаних будівельних робіт на будівництві однієї зі шкіл на території Київської області.

Після одержання хабара його затримано прокурорами спільно з детективами СУ Головного управління Нацполіції у м. Києві та оперативними працівниками Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області", – додали в Офісі Генпрокурора України.

Наразі тривають обшуки в приміщенні Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру.

Нагадаємо, НАБУ затримало директора департаменту Харківської ОДА на хабарі в 1,32 млн.