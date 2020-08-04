На Київщині обвалився житловий будинок: є постраждалі
Під завалами опинилися літній чоловік та 15-ти річний хлопець
Під завалами опинилися літній чоловік та 15-ти річний хлопець
У понеділок, 3 серпня, у Трилісах Фастівського району стався обвал у приватному житловому будинку.
Про це повідомили у ДСНС Київської області, передає RegioNews.
По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що сталося руйнування одноповерхового житлового будинку площею 54 кв.м.
В ході аварійно-рятувальних робіт врятували з-під завалів чоловіка літнього віку та хлопчика 2005 року народження, якого направили до центральної районної лікарні.
Про причини обвалу наразі нічого невідомо.
Нагадаємо, у Львові на хімічному заводі стався вибух.
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Обманні маневри та партизанська агітація. Як у Черкасах готуються до місцевих виборів
Голова Херсонської ОДА про Олександра Дубінського, скарги Арахамії та скандальні танці на 8 березня