На Київщині обвалився житловий будинок: є постраждалі

Під завалами опинилися літній чоловік та 15-ти річний хлопець

Під завалами опинилися літній чоловік та 15-ти річний хлопець

Фото: Depositphotos

У понеділок, 3 серпня, у Трилісах Фастівського району стався обвал у приватному житловому будинку.

Про це повідомили у ДСНС Київської області, передає RegioNews.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що сталося руйнування одноповерхового житлового будинку площею 54 кв.м.

В ході аварійно-рятувальних робіт врятували з-під завалів чоловіка літнього віку та хлопчика 2005 року народження, якого направили до центральної районної лікарні.

Про причини обвалу наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, у Львові на хімічному заводі стався вибух.