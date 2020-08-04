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04 серпня 2020, 13:20 13

На Київщині обвалився житловий будинок: є постраждалі

04 серпня 2020, 13:20 13
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Під завалами опинилися літній чоловік та 15-ти річний хлопець
Під завалами опинилися літній чоловік та 15-ти річний хлопець
Фото: Depositphotos
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У понеділок, 3 серпня, у Трилісах Фастівського району стався обвал у приватному житловому будинку.

Про це повідомили у ДСНС Київської області, передає RegioNews.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що сталося руйнування одноповерхового житлового будинку площею 54 кв.м.

В ході аварійно-рятувальних робіт врятували з-під завалів чоловіка літнього віку та хлопчика 2005 року народження, якого направили до центральної районної лікарні.

Про причини обвалу наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, у Львові на хімічному заводі стався вибух.

Київ рятувальники Будинок обвал жертва
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