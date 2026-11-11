07:42  11 ноября
Ночная атака на Ровенщину: повреждены частные дома
08:54  11 ноября
Ракетный удар по Харькову: горели 38 гаражей и 15 авто, пострадал человек
12:19  11 ноября
В Киевской области мужчина одним ударом убил знакомого
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2026, 11:36

Искал любовь в Telegram, а стал корректировщиком РФ: на Харьковщине разоблачили агента

11 ноября 2026, 11:36
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности задержала в Харьковской области местного жителя, который передавал российским спецслужбам информацию о расположении украинских военных на Изюмском направлении

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Как установило расследование, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб при поиске знакомств в тематических Telegram-чатах. Для вербовки ему создали фейковый аккаунт женщины, которая наладила с ним общение и координировала его действия.

По заданию российской кураторки фигурант обходил местность, обнаруживал места сосредоточения украинских военных и техники и передавал собранные сведения врагу. Также он отслеживал основные маршруты движения бронеколона Сил обороны в направлении передовой.

После разведывательных вылазок мужчина посылал голосовые сообщения с подробным описанием военных объектов в прифронтовой зоне.

Киберспециалисты СБУ задокументировали его деятельность и задержали по месту жительства. Параллельно правоохранители приняли меры по обеспечению пунктов базирования и маршрутов движения украинских военных на Изюмщине и смежных направлениях.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с перепиской с российскими спецслужбами.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения.

Сейчас он находится под стражей. По инкриминируемой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала в Сумах местную жительницу, которая сотрудничала с ФСБ и собирала разведданные для корректировки российских атак по прифронтовому городу. Чтобы избежать разоблачения, в течение одной недели женщина сменила четыре места жительства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война Харьковская область российская армия сотрудничество с врагом
Планировал захватить три украинских области: экс-чиновнику армии РФ объявили подозрение
10 ноября 2026, 18:38
В Харьковской области мужчина отрицал оккупацию и призвал сотрудничать с россиянами
10 ноября 2026, 15:19
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Грипп уже на Ровенщине: сколько украинцев заболели ОРВИ за неделю
11 ноября 2026, 13:22
В Киевской области российский дрон попал по территории лицея
11 ноября 2026, 12:56
Россияне ударили по рынку в Черноморске: один человек погиб, есть пострадавшие
11 ноября 2026, 12:35
На Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево: девушка погибла
11 ноября 2026, 12:33
В Киевской области мужчина одним ударом убил знакомого
11 ноября 2026, 12:19
Россия использует переговоры в Абу-Даби для затягивания войны
11 ноября 2026, 11:49
Россияне атаковали Запорожье: что известно
11 ноября 2026, 11:21
На Полтавщине суд отказал в защите от мобилизации мужчине с инвалидностью
11 ноября 2026, 11:11
В Одессе женщина погибла из-за падения ветви дерева
11 ноября 2026, 11:08
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Николай Княжицкий
Все блоги »