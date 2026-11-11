Искал любовь в Telegram, а стал корректировщиком РФ: на Харьковщине разоблачили агента

Фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Харьковской области местного жителя, который передавал российским спецслужбам информацию о расположении украинских военных на Изюмском направлении

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Как установило расследование, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб при поиске знакомств в тематических Telegram-чатах. Для вербовки ему создали фейковый аккаунт женщины, которая наладила с ним общение и координировала его действия.

По заданию российской кураторки фигурант обходил местность, обнаруживал места сосредоточения украинских военных и техники и передавал собранные сведения врагу. Также он отслеживал основные маршруты движения бронеколона Сил обороны в направлении передовой.

После разведывательных вылазок мужчина посылал голосовые сообщения с подробным описанием военных объектов в прифронтовой зоне.

Киберспециалисты СБУ задокументировали его деятельность и задержали по месту жительства. Параллельно правоохранители приняли меры по обеспечению пунктов базирования и маршрутов движения украинских военных на Изюмщине и смежных направлениях.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с перепиской с российскими спецслужбами.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения.

Сейчас он находится под стражей. По инкриминируемой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала в Сумах местную жительницу, которая сотрудничала с ФСБ и собирала разведданные для корректировки российских атак по прифронтовому городу. Чтобы избежать разоблачения, в течение одной недели женщина сменила четыре места жительства.