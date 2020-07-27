В одном из судов Одесчины произошла вспышка COVID-19

В помещениях суда проведут полную дезинфекцию

В помещениях суда проведут полную дезинфекцию

Фото: из открытых источников

В Хозяйственном суде Одесской области зафиксирован случай заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Все помещения суда будут обработаны дезинфицирующими средствами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Случай заболевания лабораторно подтвержден. Это инфицирование вирусом COVID-19. Сейчас устанавливается круг контактных лиц и проводятся тестирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании Хозсуда будет проведена полная дезинфекция помещений.

"Принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания среди работников. Просим участников процесса принять к сведению соответствующую информацию и по возможности минимизировать посещение суда, направив соответствующие ходатайства по электронной почте", - указывается в сообщении.

Напомним, накануне вспышку коронавируса обнаружили в общежитии КПИ, заболели 52 курсанта.