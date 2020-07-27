В МВД объяснили, почему "луцкого террориста" не обезвредили снайперы
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, почему во время спецоперации по задержанию "луцкого террориста" не использовали снайперов.
Как передает RegioNews, об этом Геращенко заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Он очень хорошо подготовился. Он очень грамотно действовал. Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть шторки", - объяснил Геращенко.
По словам замглавы МВД, Кривош посадил заложников вдоль окон, сам не показывался, поэтому снайпер не мог его снять.
"Поэтому все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться, опять-таки, для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации - то, что все заложники остались живы. А то, что террорист находится за решеткой - я считаю, это успех", - сказал он.
Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.
В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.
В МВД также сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, который захватил автобус.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.
Правоохранители продолжают вести переговоры с террористом, на место происшествия выехала его жена. До этого он не позволял передавать заложникам воду и продукты.
Позже одному из полицейских террорист позволил подойти к автобусу и передать воду.
Час спустя "Луцкий террорист" отпустил первых трех заложников.
Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.
Позже "Луцкий террорист" сдался и отпустил заложников.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали общения с Максимом Кривошем.