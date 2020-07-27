09:51  27 июля
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 807 новых случаев
15:18  27 июля
Граждане Украины будут получать официальные электронные адреса вместе с паспортами
15:11  27 июля
Подъем танкера Delfi в Одессе начнут с конца августа - АМПУ
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 июля 2020, 12:42 10

Поиски "полтавского террориста" продолжаются уже четвертые сутки

27 июля 2020, 12:42 10
Читайте також українською мовою
К поискам привлекли весь человеческий и технический ресурс
К поискам привлекли весь человеческий и технический ресурс
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 27 июля продолжаются поиски Романа Скрыпника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники офицера полиции, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке.

Об этом "Украинской правде" сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина, передает RegioNews.

По ее словам, поиски продолжаются и днем, и ночью, к ним задействовали весь человеческий и технический ресурс полиции области.

Пока еще не задержали. Поиски продолжаются. Активно включились все работники полиции Полтавской области, используется и помощь Нацгвардии, спецназовцы, кинологи с собаками и специальная техника", - сказала Ларина.

Она добавила, что зоной поисков определен Миргородский район.

Его разбили на квадраты, прорабатывают населенные пункты, леса и поля, проверят здания и природные укрытия - такие, как поля кукурузы или злаковых", - сообщила Ларина.

В Нацполиции отмечают, что беглеца до сих пор не нашли из-за обширной территории поиска и природного ландшафта, и правоохранители вынуждены по несколько раз возвращаться к некоторым участкам, чтобы их проверить.

Также в полиции пожаловались на то, что им трудно спрогнозировать действия беглеца.

Напомним, в полиции считают, что "полтавский террорист" может сдаться или совершить самоубийство.

Полтава МВД Полтавская область розыск террорист
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В МВД объяснили, почему "луцкого террориста" не обезвредили снайперы
27 июля 2020, 09:29
"Полтавский террорист" может сдаться или совершить самоубийство - полиция
26 июля 2020, 12:47
"Полтавского террориста" до сих пор ищут: задействовали квадрокоптеры и приборы ночного видения
25 июля 2020, 17:21
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »