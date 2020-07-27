Поиски "полтавского террориста" продолжаются уже четвертые сутки

К поискам привлекли весь человеческий и технический ресурс

К поискам привлекли весь человеческий и технический ресурс

Фото: Нацполиция

По состоянию на 27 июля продолжаются поиски Романа Скрыпника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники офицера полиции, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке.

Об этом "Украинской правде" сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина, передает RegioNews.

По ее словам, поиски продолжаются и днем, и ночью, к ним задействовали весь человеческий и технический ресурс полиции области.

Пока еще не задержали. Поиски продолжаются. Активно включились все работники полиции Полтавской области, используется и помощь Нацгвардии, спецназовцы, кинологи с собаками и специальная техника", - сказала Ларина.

Она добавила, что зоной поисков определен Миргородский район.

Его разбили на квадраты, прорабатывают населенные пункты, леса и поля, проверят здания и природные укрытия - такие, как поля кукурузы или злаковых", - сообщила Ларина.

В Нацполиции отмечают, что беглеца до сих пор не нашли из-за обширной территории поиска и природного ландшафта, и правоохранители вынуждены по несколько раз возвращаться к некоторым участкам, чтобы их проверить.

Также в полиции пожаловались на то, что им трудно спрогнозировать действия беглеца.

Напомним, в полиции считают, что "полтавский террорист" может сдаться или совершить самоубийство.