10:59  21 сентября
В больнице скончался 20-летний парень, раненный при ударе по Днепру 3 сентября
09:26  21 сентября
Во Львовской области грузовик наехал на электроскутер: водитель погиб
07:46  21 сентября
В лесу на Киевщине мужчина нашел гранату РГД-5, прикрепленную к дереву
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2026, 09:55

"Энергоатом" избрал председателя правления и руководителя по ядерной безопасности

21 сентября 2026, 09:55
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" определил победителей конкурсов на две ключевые руководящие должности

Об этом сообщили на сайте компании, передает RegioNews.

Отмечается, что Юрий Ткачук должен возглавить правление компании, а Павел Павлишин будет отвечать за ядерную безопасность и эксплуатацию атомных энергоблоков.

Конкурсный отбор на обе должности длился с июня по сентябрь 2026 года. К поиску кандидатов привлекли международную консалтинговую компанию Korn Ferry.

Претендентов оценивали по профессиональному опыту и лидерским компетенциям, проверяли их добродетель и проводили структурированные собеседования. Финалисты конкурса на должность председателя правления также представили наблюдательному совету свое видение развития компании.

В общем на должность генерального директора претендовали 78 кандидатов из Украины и других стран. В финальный краткий список вошли пятеро претендентов.

Распределение полномочий между двумя руководителями является частью новой модели корпоративного управления "Энергоатома". Ранее общее управление компанией и ответственность за ядерную безопасность были сосредоточены в пределах одной должности.

Теперь председатель правления будет отвечать за деятельность и развитие предприятия. В то же время руководитель направления ядерной безопасности будет иметь независимые профессиональные полномочия по ядерной и радиационной безопасности, а также эксплуатации энергоблоков АЭС.

Юрий Ткачук сейчас возглавляет АО "Укргаздобыча". Он занимал руководящие должности в "Укрнафте", в том числе исполняющим обязанности CEO и финансовым директором.

Павел Павлишин имеет более 30 лет опыта в атомной энергетике. В 2012-2022 годах он возглавлял Ровенскую АЭС, а в 2019-2020 годах в течение четырех месяцев исполнял обязанности президента "Энергоатома".

Официальное назначение обоих руководителей пройдет после прохождения предусмотренных законодательством регуляторных и корпоративных процедур.

Как известно, за подбор нового руководства компания заплатила около 30 миллионов гривен.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытой дверью. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

  • Тимур Миндич ("Карлсон"),
  • Игорь Миронюк ("Рокет"),
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
  • Александр Цукерман ("Шугармен"),
  • Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залоги за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина конкурс Энергоатом должность руководство руководящие должности
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
ВСУ уничтожили у россиян радиолокационную станцию за 60 миллионов
21 сентября 2026, 14:15
Удар дрона по дому на Харьковщине: погибла мать, 13-летний сын в тяжелом состоянии
21 сентября 2026, 14:04
В Полтавской области электроскутер столкнулся с автомобилем: пострадали две 15-летние девочки
21 сентября 2026, 13:56
На Прикарпатье в ДТП погибли четыре человека
21 сентября 2026, 13:50
Спрятали в пачки из-под печенья: на границе изъяли препарат для похудения Mounjaro на 7 млн грн
21 сентября 2026, 13:32
Российские удары остановили три ключевых металлургических завода Украины
21 сентября 2026, 13:25
Лев травмировал ребенка на Полтавщине: ветеринару сообщили о подозрении
21 сентября 2026, 13:15
Во Львовской области на территории заброшенного здания погиб 16-летний парень
21 сентября 2026, 12:58
Более 20 ножевых ранений: в Киеве мужчина убил сожительницу и пытался выдать это за самоубийство
21 сентября 2026, 12:42
Лесной пожар на Закарпатье охватил 7 гектаров: продолжается ликвидация
21 сентября 2026, 12:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Виктор Ягун
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »