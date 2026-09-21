"Энергоатом" избрал председателя правления и руководителя по ядерной безопасности

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Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" определил победителей конкурсов на две ключевые руководящие должности

Об этом сообщили на сайте компании, передает RegioNews.

Отмечается, что Юрий Ткачук должен возглавить правление компании, а Павел Павлишин будет отвечать за ядерную безопасность и эксплуатацию атомных энергоблоков.

Конкурсный отбор на обе должности длился с июня по сентябрь 2026 года. К поиску кандидатов привлекли международную консалтинговую компанию Korn Ferry.

Претендентов оценивали по профессиональному опыту и лидерским компетенциям, проверяли их добродетель и проводили структурированные собеседования. Финалисты конкурса на должность председателя правления также представили наблюдательному совету свое видение развития компании.

В общем на должность генерального директора претендовали 78 кандидатов из Украины и других стран. В финальный краткий список вошли пятеро претендентов.

Распределение полномочий между двумя руководителями является частью новой модели корпоративного управления "Энергоатома". Ранее общее управление компанией и ответственность за ядерную безопасность были сосредоточены в пределах одной должности.

Теперь председатель правления будет отвечать за деятельность и развитие предприятия. В то же время руководитель направления ядерной безопасности будет иметь независимые профессиональные полномочия по ядерной и радиационной безопасности, а также эксплуатации энергоблоков АЭС.

Юрий Ткачук сейчас возглавляет АО "Укргаздобыча". Он занимал руководящие должности в "Укрнафте", в том числе исполняющим обязанности CEO и финансовым директором.

Павел Павлишин имеет более 30 лет опыта в атомной энергетике. В 2012-2022 годах он возглавлял Ровенскую АЭС, а в 2019-2020 годах в течение четырех месяцев исполнял обязанности президента "Энергоатома".

Официальное назначение обоих руководителей пройдет после прохождения предусмотренных законодательством регуляторных и корпоративных процедур.

Как известно, за подбор нового руководства компания заплатила около 30 миллионов гривен.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытой дверью. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон"),

Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залоги за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.