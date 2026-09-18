Теплая ванна для Зеленского: к чему приводит отрыв от реальности

Новый соцопрос демонстрирует доверие к президенту Зеленскому на уровне 54 процента. Интересно, что чем больше коррупционных зашкваров в окружении президента, тем выше персональный рейтинг. Однако я сегодня не нашел ни одного человека, который бы поддерживал президента

Новый соцопрос демонстрирует доверие к президенту Зеленскому на уровне 54 процента. Интересно, что чем больше коррупционных зашкваров в окружении президента, тем выше персональный рейтинг. Однако я сегодня не нашел ни одного человека, который бы поддерживал президента

Фото: ОП

В то же время петиция к президенту с требованием провести пресс-конференцию для независимых СМИ никак не может набрать 25 тыс голосов. За три дня набрала половину, а теперь ползет по 50 голосов в сутки. Как тут не вспомнить транзитный сервер Януковича, когда подсчет голосов ведется на сайте Офиса президента. Те, кто сейчас устраивает Зеленскому "теплую ванну", не понимают главного – президент, который не знает, чем дышит общество, о чем говорят люди вне всех "рейтингов", не может защитить ни свою страну, ни себя самого. Когда-то точно так же думал Чаушеску, что народ его обожает, а закончилось для него все очень плохо. Скажите кто-то президенту правду.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.