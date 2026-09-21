Во Львовской области грузовик наехал на электроскутер: водитель погиб

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области в результате ДТП погиб 56-летний водитель электроскутера. Авария произошла вечером 20 сентября неподалеку от Великих Мостов в Шептицком районе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным полиции, около 20:30 на автодороге "Ковель – Жовква" столкнулись грузовик MAN, которым управлял 56-летний львовянин, и электроскутер под управлением 56-летнего местного жителя.

В результате столкновения водитель электроскутера получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

Правоохранители проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в поселке Оржев Ровенского района произошло смертельное ДТП – погиб 45-летний водитель скутера. Авария произошла 19 сентября около 17:00 по улице Центральной. Мужчина был в защитном шлеме, однако полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.