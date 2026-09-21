В Полтаве раздался взрыв: над городом виден дым
Утром в понедельник, 21 сентября, в Полтаве раздался взрыв. Над городом после этого заметили столб дыма
Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.
Предварительно сообщалось о фиксации российского ударного средства "Бандероль" в направлении Полтавы.
Информация о месте попадания, возможных разрушениях или пострадавших уточняется.
Напомним, в ночь на 21 сентября РФ атаковала Украину 172 ударными БпЛА типа Shahed (64 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 14 локациях.
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