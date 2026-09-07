Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум

Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей

Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей

Дом, разбитый КАБом в начале июня 2026 года. Фото: Ольга Чайко

23 часа тревог в сутки. Киев только учится жить в этой реальности. Правительство разработало схему, которая не даст парализовать город. В частности, тревоги будут: более мягкими – желтыми (во время борьбы с беспилотниками сирена включается на 30 секунд) и более жесткими – красными (когда на столицу летит баллистика, сигнал звучит 1 минуту). Только в этом случае будут останавливаться отрезки метро, связывающие левый и правый береги Днепра, и переход в укрытие для бизнеса станет обязательным.

Сумы в режиме почти круглосуточных тревог живут уже несколько лет. Здесь нет разноцветных тревог, зато с лета горожан громко предупреждают о том, что именно летит на город, а дальше жители самостоятельно решают, как лучше им действовать.

"Внимание! КАБы на город! Все – в укрытие!". Этим объявлением нас приветствуют Сумы. Тревога звучит постоянно. Причем, когда угроза долгая, громкоговорители предупреждают об опасности каждые полчаса.

Разбитый КАБами дом в ночь на 28 августа

Возле дома порвана антидроновая сетка, защищающая дороги на окраинах Сум

На то, чтобы спрятаться от КАБов у горожан есть от 10 до 15 минут. И это объявление является одним из важнейших.

"Раньше мы включали оповещение о КАБы, когда они появлялись на границе. Но время подлета управляемой авиабомбы – это всего лишь одна-две минуты, поэтому люди не успевали отреагировать. Сейчас мы систему усовершенствовали, и, как только вражеские самолеты заходят на пусковые рубежи, транслируется этот сигнал для того, чтобы у населения было 10-15 минут перейти в укрытие", – рассказывает Виталий Дейниченко, начальник управления муниципальной безопасности Сум.

Мобильное укрытие на центральной площади Сум, рядом – портреты погибших защитников и разбитое помещение Сумской ОВА

Жителей об опасности оповещают с помощью нескольких элементов. Первый – МАСЦО, то есть местная автоматизированная система централизованного оповещения. Она запускает сигнал тревоги по всей громаде, за это отвечает областная власть. Блоги, размещенные на админзданиях, раздают оповещения, а дежурный контролирует, чтобы включились все. Причем, если света в городе нет, тревога все равно будет звучать, ведь блоки имеют автономную систему питания.

Также Сумы имеют собственное уличное радио – и сигнал о типе тревог звучит через громкоговорители. Их 19, они размещены почти по всему городу и транслируют 24 оповещения гражданской защиты. Наиболее распространенные – "Воздушная тревога продолжается", "Отбой воздушной тревоги", "БПЛА над городом" и "Внимание, КАБы на город!". Также через уличное радио звучит гимн и объявляют минуту молчания. И все же, преимущественно, оно оповещает об опасности.

"Сейчас угрозы очень частые, – говорит Виталий Дейниченко. – Трансляция "Воздушная тревога продолжается" происходит каждые полчаса в случае длинной воздушной тревоги. Фактически днем через системы уличного радио транслируется 30-40 сообщений. Если летит БПЛА (а это очень часто – ред.), то сигнал транслируется непосредственно, когда аппарат заходит на территорию громады. У людей есть где-то около пяти-семи минут для того, чтобы среагировать на это сообщение".

Надпись "Укрытие" над подвалом

Жители Сум к тревогам уже привыкли. По факту они реагируют только, если на город летят КАБы. Тогда, говорят, надо спрятаться хотя бы в какое-то помещение.

"Как у нас уже говорят люди, в Сумах есть график запуска КАБов, потому что это происходит в определенные часы: полтретьего ночи, 8:30 – 9:30 утром и вечером. Я очень часто иду домой под звуки "КАБы на город", – рассказывает Татьяна Смирнова. Она бариста в кофейне "Лев КАВА". Это ветеранский бизнес, который заработал несколько месяцев назад, и люди приходят сюда в обед, на утренний кофе или просто спрятаться от угроз: "Это я утром замечаю. Когда идут на работу, то просят зайти, типа "мы просто постоим"... И это в целом нормально, потому что мы живем в таких реалиях, что без этого никак".

Мобильное укрытие, возведенное рядом с местом удара

Татьяна говорит, самое страшное слышать это сообщение, когда переходишь мост или идешь по открытой местности, где укрытий нет. Мобильные укрытия, которые должны по крайней мере уберечь от осколков, по городу есть – их почти 50. Но зайти туда иногда сложно – некоторые уже превратились в туалеты. Местная власть об этом знает, говорит, что ищет выход.

"План такой: когда человек будет заходить в укрытие, будет включаться автоматическое освещение, камера будет снимать. Все эти видеоряды будут направлены в полицию, которая сможет оперативно реагировать", – говорит заместитель городского головы Сум Римма Быкова.

Римма Быкова, заместитель городского головы Сум

Исполнительная власть уже попросила городскую военную администрацию профинансировать проект, но признает: чтобы он заработал, понадобится несколько месяцев. Всего в городе около 200 простейших укрытий и несколько – противорадиационных. Четыре вот-вот сдадут в эксплуатацию, одно уже почти год работает. В первом противорадиационном укрытии учатся дети. Это единственный способ перевести их полностью на очное обучение. Этим летом КАБы стали для города настоящим террором. Дроны и ракеты прилетали и раньше. Поэтому, пока работало основное помещение школы, дети учились по смешанной системе, а процесс часто прерывался, рассказывает директор заведения Александр Ванюшенко.

Пустой класс в законсервированном основном помещении школы Сум

"У нас укрытия тогда не было, мы арендовали по договору в садике, поэтому детей во время тревоги родители разбирали.

Тогда еще не было такого понятия, как скоростные шахеды, не было таких ракетных массовых обстрелов, как сейчас, не было КАБов. Родителям сообщали через чат класса. Приходили родители, бабушки, дедушки. Даже соседи. Иногда учебу приходилось прерывать два-три раза в день. И если дети младшего звена учатся с 8:00 утра, например, до 12:00, а тревога в 9:30 – то, получается, один урок провели, а дальше – уже вопрос".

Противорадиационное укрытие, а фактически пока единственная действующая подземная школа г. Сумы

Сейчас дети этого заведения учатся очно. В несколько смен. Главный вопрос – доставить их в школу во время тревог.

"Бронированных школьных автобусов у нас, конечно, нет, – констатирует Римма Быкова – но обычно в тех громадах, в которых очень плохая ситуация с безопасностью, хуже, чем в Сумах, переводят на онлайн-обучение. А в этом заведении дети учатся неподалеку.

И ребенку, который из-за тревоги опоздал на занятия, никто ничего не скажет. В Сумах воздушная тревога длится почти круглые сутки, у нас может быть 15 минут перерыва, когда ее нет, может быть полчаса, максимум час. Мы постоянно в режиме тревоги.

Мы, как взрослые, уже научились оценивать ситуацию. То есть это тревога на Сумской район, на Сумскую область, или это тревога именно для города Сумы. У нас есть уличное радио, которое обычно сообщает о том, какая тревога сейчас продолжается. Все опасности взрослые оценивают и принимают решения.

Самая большая опасность – это когда летят КАБы. В нашем городе уже были трагические случаи, когда люди погибли, было много раненых и ампутаций. Это было в первые периоды, когда КАБы только начали запускать на Сумы. Сейчас военные сообщают о возможности траектории полета именно на наш город, сообщают заранее и на самом деле все имеют возможность спуститься в укрытие".

Игрушки на месте, где от удара КАБа в июне погибла женщина с ребенком

Но в укрытие, конечно, спускаются не все. Так, как в Киеве, места в убежищах заранее не занимают. Идут туда, когда уже действительно громко.

Во время тревог закрываются некоторые магазины и останавливаются троллейбусы, а на улицах появляется все больше авто, которые уничтожили дроны.

От вражеских "птиц" люди прячутся в помещениях, а окраины районов, куда чаще всего долетают ФПВ и "Молнии", уже затянуты сетками. Но от КАБов они не спасают.

Огнетушители в одной из школ г. Сумы