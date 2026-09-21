В лесу на Киевщине мужчина нашел гранату РГД-5, прикрепленную к дереву

Фото: Национальная полиция

В Бучанском районе Киевской области полицейские обнаружили и уничтожили взрывоопасный предмет, который нашел мужчина в лесу вблизи села Мотыжин

Об этом сообщает столичная полиция, передает RegioNews.

Об опасной находке гражданин сообщил правоохранителям. На место оперативно прибыли сотрудники группы по реагированию патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевщины.

В ходе осмотра правоохранители установили, что это граната РГД-5, прикрепленная металлической проволокой к стволу дерева.

Полицейские обеспечили охрану места происшествия, после чего взрывотехники обезвредили и уничтожили боеприпас.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными при обнаружении подозрительных предметов:

нельзя приближаться к ним,

касаться руками,

перемещать,

пытаться самостоятельно обезвредить находку.

Об обнаруженном взрывоопасном предмете необходимо немедленно сообщить полиции по номеру 102 .

Напомним, в Ровенской области полицейские задержали 33-летнего жителя поселка Клесов, у которого изъяли корпуса ручных гранат с запалами, психотропное вещество и другие запрещенные предметы.