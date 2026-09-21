В лесу на Киевщине мужчина нашел гранату РГД-5, прикрепленную к дереву
В Бучанском районе Киевской области полицейские обнаружили и уничтожили взрывоопасный предмет, который нашел мужчина в лесу вблизи села Мотыжин
Об этом сообщает столичная полиция, передает RegioNews.
Об опасной находке гражданин сообщил правоохранителям. На место оперативно прибыли сотрудники группы по реагированию патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевщины.
В ходе осмотра правоохранители установили, что это граната РГД-5, прикрепленная металлической проволокой к стволу дерева.
Полицейские обеспечили охрану места происшествия, после чего взрывотехники обезвредили и уничтожили боеприпас.
Правоохранители призывают граждан быть осторожными при обнаружении подозрительных предметов:
- нельзя приближаться к ним,
- касаться руками,
- перемещать,
- пытаться самостоятельно обезвредить находку.
Об обнаруженном взрывоопасном предмете необходимо немедленно сообщить полиции по номеру 102 .
Напомним, в Ровенской области полицейские задержали 33-летнего жителя поселка Клесов, у которого изъяли корпуса ручных гранат с запалами, психотропное вещество и другие запрещенные предметы.