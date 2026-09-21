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Фото: LaserVille

Этот вопрос на консультациях задают чаще, чем любой другой. Клиентки приходят с убеждением, что после лазера бритву нужно забыть навсегда — и искренне удивляются, когда слышат, что всё немного иначе

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Начнём с главного: бриться после лазерной эпиляции не только можно, но и нужно. Запрещено как раз обратное — вырывать волосы с корнем: воском, пинцетом, эпилятором. А вот бритва работает совершенно по другому принципу, поэтому конфликта с лазером у неё нет.

Почему именно бритва, а не другие методы?

Лазер "охотится" на волосяной фолликул — именно там содержится меланин, который поглощает световой импульс и разрушает луковицу. Если между сеансами удалять волосы с корнем, фолликул каждый раз оказывается в другом состоянии, и аппарату сложнее "прицелиться".

Бритва же срезает только стержень волоса над поверхностью кожи, не затрагивая корень — то есть структура фолликула, с которой работает лазер, остаётся неизменной. Поэтому брить ноги после лазерной эпиляции — это фактически единственный корректный способ поддерживать гладкость кожи на этом этапе.

Можно ли бриться между сеансами лазерной эпиляции?

Короткий ответ: да, и даже нужно. Сразу после сеанса зона может быть немного покрасневшей, возможен небольшой отёк вокруг фолликулов — в таком состоянии бритву использовать рано. Обычно коже требуется 24–48 часов на восстановление, и уже на второй-третий день бриться можно без каких-либо опасений.

Между процедурами волосы продолжают расти — те фолликулы, которые на момент предыдущего сеанса находились в состоянии покоя, со временем активируются, и на поверхности появляется щетина. Бриться в этот период не просто разрешено, а логично: так кожа остается ухоженной, а лазеру на следующем сеансе будет за что "зацепиться" — наличие волоса помогает аппарату точно определить расположение фолликулов.

Единственное правило — не бриться непосредственно перед процедурой в день сеанса раздражающей бритвой или по сухой коже. За 12–24 часа до визита лучше сделать это аккуратно, используя пену или гель, чтобы кожа успела успокоиться.

А что с другими способами избавиться от щетины?

Иногда спрашивают, можно ли заменить бритву кремом для депиляции. Формально да, химическая депиляция также не затрагивает корень волоса, поэтому принципиальной разницы для работы лазера нет.

Но на практике кремы чаще вызывают раздражение и аллергические реакции, особенно на уже чувствительной после процедур коже. Поэтому большинство специалистов советуют использовать обычную бритву — она более предсказуема и безопасна.

А вот о пинцете, воске, шугаринге или эпиляторе стоит забыть с момента первого сеанса и до самого завершения курса. Даже один случай удаления волос с корнем может нарушить цикл их роста и снизить эффективность следующих процедур.

Итог для тех, кто спешит

Бриться после лазерной эпиляции можно — и это касается любой зоны, от ног до деликатных участков. Оптимально подождать сутки-двое после сеанса, чтобы кожа восстановилась, а между процедурами бриться по необходимости, ориентируясь на собственный комфорт.

Главное табу — это не бритва, а всё, что вырывает волос вместе с корнем.

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