Масштабный пожар в Одесской области: российские войска атаковали продуктовые склады
Ночью 21 сентября российские войска нанесли удар по складским помещениям сети продуктовых супермаркетов на Одесщине, уже ранее подвергавшихся враждебным атакам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
В результате попадания вспыхнул масштабный пожар. Работа спасателей существенно осложнялась постоянной угрозой повторных ударов.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Спасатели уже ликвидировали пожар. К работам привлекались более 80 огнеборцев.
Напомним, ночью 21 сентября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Запорожье. В результате вражеских ударов есть разрушения и пострадавшие.
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