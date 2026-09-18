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Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
18 сентября 2026, 14:12

Двойная реальность: почему украинцы себя недооценивают, а враг – переоценивает

18 сентября 2026, 14:12
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Напишу то, что думаю, а вы можете не соглашаться
Напишу то, что думаю, а вы можете не соглашаться
Фото: slovoidilo.ua
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Мы живем в двойных ножницах.

Субъективное ощущение в Украине значительно хуже объективного положения дел.

Субъективное ощущение в россии значительно лучше объективного положения дел.

(Объективно ситуация в Украине не настолько плоха, как люди её оценивают. А в россии наоборот. Смотрю на экономические тренды, на социологию, на международные перспективы. Слушаю военных командиров и реальных безопасностийных и экономических аналитиков.)

Причины?

Ситуация в Украине частично связана с разочарованием очарованных (начиная от "Трамп придет, порядок наведе́т"), но в целом моральный дух начал заваливаться еще с июльской отставки правительства без объяснений, потом коррупция там, коррупция тут, перестрелки и т. д., – короче, ощущение, что все идет не туда. Добавьте шок от усиления атак, а пуще от вызванных этим коллапсов. Добавьте чрезвычайно слабую коммуникацию со стороны практически всех органов власти. Добавьте визиты вашингтонских риелторов, которые уже продали квартиру, теперь осталось выселить из нее бабку, которая упирается, срывая такую красивую сделку. На этом фоне, как я уже писал, достижения не воспринимаются.

Ситуация в россии частично связана с инерцией восприятия, но в значительной мере опирается на миф о том, что россию невозможно победить, она сама в конце побеждает, а если нет, то это еще не конец.

Локальные победы украинцы воспринимают как приятные, но не очень значительные события на пути к окончательному упадку.

Локальные поражения россияне воспринимают как неприятные, но не очень значительные события на пути к окончательной победе.

Полем битвы является сознание, и пока врагу удается в этом домене значительно больше.

Повторюсь: когда россия распадется, украинцы это будут считать недостаточно хорошей победой, потому что трезубец на Кремле криво висит, и Кремль пылает как-то не очень красиво, а куски, на которые распалась россия, неровные и корявые. А россияне это объявят окончательной победой и достижением целей СВО. Потому что россия всегда побеждает, следовательно, то, что произошло, на самом деле является победой. (История россии полна таких проигранных войн, задним числом объявленных героическими победами.)

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Украина РФ война ситуация в Украине
 
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