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По состоянию на утро 21 сентября из-за боевых действий и вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры частично обесточены потребители в трех областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Восстановительные работы продолжаются повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Также зафиксированы обесточивания из-за погодных условий. В частности, из-за непогоды без света остаются 20 населенных пунктов в Тернопольской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Применение ограничений 21 сентября не прогнозируется. Граждан просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы – с 16:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 21 сентября РФ атаковала Украину 172 ударными БПЛА и "Бандероль"/"Дань-Т". Зафиксированы попадания на 14 локациях.