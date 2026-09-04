Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине

Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны

Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны

Из-за ракетно-дроновых ударов в августе были повреждены либо разрушены десятки логистических центров известных торговых сетей: АТБ, Fozzy Group (магазины "Фора", "Сильпо" и др.), Novus, Varus, Auchan, Roshen. Больше всего пострадала логистика в Киевская область, где было уничтожено около 80% специализированных холодных складов что сразу привело к сложностям хранения таких видов товаров как мясо, рыба, молоко.

Массовые разрушения в итоге нарушили цепочку поставок, что сказалось на дефиците некоторых видов продовольственных товаров: в супермаркетах сократилось количество таких "стратегических" продуктов как подсолнечное масло, крупы, сахар и т. п. Чтобы не создавать дефицит, администрации некоторых магазинов вынуждена была ограничить продаж количества товаров в одни руки.

Пожар на складе Fozzy Group

Заплатит потребитель

Чтобы выйти из ситуации, бизнес срочно ищет пути в изменении логистики и переориентации бизнес-процессов. Как рассказала RegioNews старшая экономист Центра экономических стратегий Наталья Колесниченко, сегодня сети ведут переговоры напрямую с производителями чтоб сократить логистическое плечо, чтобы товары поставлялись не на логистический центр, а напрямую в отдельные магазины.

"Это дороже, так как требует больше автотранспорта и больше людей, соответственно, людям нужно платить зарплаты. К тому же сама логистика усложняется, так как все эти схемы нужно еще выстроить. То есть, все это требует времени, денег и договоренностей между бизнесами, рилейлерами, производителями", – рассказала она.

Наталья Колесниченко. Фото: Центр экономических стратегий

По мнению некоторых экспертов, переговоры между производителями и ритейлерами рискуют затянуться, так как торговые сети предлагают, чтобы расходы взяли на себя производители, но при этом не повышали цены на продукцию. Это рискует вызвать дефицит на полках магазинов уже в октябре – ноябре. Заместитель главы "Всеукраинской аграрной рады" (ВАР) Денис Марчук считает, что трудности с доставкой будут, однако никакого голода и пустых полок ожидать категорически не стоит.

"При этом стоит готовиться к повышению цен на продукты на 10 – 15%. Также может отсутствовать перечень некоторых товаров в течение двух – трех недель. Но они будут появляться и завозиться", – рассказал он RegioNews. Замглавы ВАР считает, что мясная продукция, молочка, и хлеб в итоге могут подорожать на 10 – 12%, крупы – до 15%.

Денис Марчук. Фото: Facebook

Наталья Колесниченко уверена, что нынешняя ситуация с разрушением логистики не соизмерима с тем кризисом, что возник в первые недели после начала полномасштабной войны в 2022 году, когда экономика фактически остановилась. Но даже тогда полки украинских магазинов не были пустыми – помог импорт, а украинских бизнес сумел в итоге быстро перестроиться. И сегодня у многих уже есть соответствующий опыт.

Поврежденный склад Fozzy Group

О гибкости и стойкости украинских предпринимателей свидетельствует и работа в критических условиях в прифронтовых регионах. Взять тот же Краматорск – крупнейший город подконтрольной части Донецкой области, который длительное время находится рядом с фронтом. В городе продолжали работать магазины, супермаркеты, ТРЦ и кафе в которые регулярно доставлялось продовольствие. Останавливать деятельность бизнес начал лишь в последние месяцы перед тем как город объявили зоной активных боевых действий. Об этом RegioNews рассказал представитель пресс-службы Краматорской городской военной администрации Игорь Еськов. "Сегодня российские войска бьют не только по логистике, но и по самим учреждениям: магазинам, супермаркетам, торговым центрам и уничтожают все что есть", – отметил он.

Также наше издание ранее рассказывало о стойкости украинских аграриев, которые работают в прифронтовых регионах Донецкой и Херсонской области. Несмотря на крайне низкую государственную поддержку и регулярные обстрелы, фермеры продолжают выращивать и собирать урожай, тем самым участвуя в продовольственной безопасности страны.

Пожар на одном из складов

Надежда на энергосистему

Обстрелы логистики – не единственная проблема, влияющая на сложности с продовольствием. Более серьезный вызов – стабильная работа энергетической системы. А это уже риски для производства. С учетом постоянных заявлений властей о предстоящей тяжелой зиме, тема энергетики выглядит более чем актуально. В свою очередь Денис Марчук считает, что украинские производители давно подготовились к длительным блекаутам.

"На пятом году войны, наверное, не найдете производства, в котором не были бы предусмотрены альтернативные источники энергии... Есть прифронтовые регионы, где электроэнергии нет неделю, однако производства работают. И в этом случае все зависит от возможностей производителей иметь запасы топлива", – рассказал Денис Марчук. При этом он подчеркнул, что чем больше производство работает на "альтернативе", тем дороже выходит себестоимость продукции. И расходы в итоге будут перебрасываться на ценовую позицию. При этом резкого повышения цен он не ожидает.

Несмотря на готовность производителей к частым отключениям, ситуация с электроэнергией является в стране является крайне неустойчивой, особенно в свете событий последний недель. В Донецкой области 17 августа была атакована – Славянская ТЭС, где были уничтожены последние из семи труб. Критические повреждения 27 августа получила ТЭЦ в Херсоне. Частично разрушено основное оборудование в Одесской ТЭЦ в результате атаки 31 августа. Уже 2 сентября в Одессе был нанесен удар по ключевым магистральным объектам энергетики, без света остались 350 тысяч семей. По мнению издания The Economist, в зоне особого риска этой зимой будут Киев, Одесса и Кривой Рог. Особенно это касается Киева, где часть подстанций вокруг города не имеет полноценного резервирования, также уязвимы линии, через которые город получает электроэнергию от АЭС.

К риску обстрелов нужно добавить изношенность украинских электростанций. Еще в 2021 году Счетная палата опубликовала отчет, в котором говорилось, что из 75 энергоблоков теплоэлектростанций – 68 эксплуатируется свыше проектного срока. Постоянные отключения прошлых лет только добавили изношенности объектам энергетики. Также в Украине остро не хватает кадров, которые могли бы оперативно восстановить работу энергообъектов и ликвидировать аварии, как это было нынешней зимой в Харькове. После январских морозов мэр города Игорь Терехов заявил, что если бы коммунальщики во время обстрелов ушли в укрытие, спасая свои жизни, город бы замерз. "Стоял вопрос жизни и смерти для городской системы отопления", – отметил он.

Возникают вопросы, в случае наихудшего развития событий с энергетикой, все ли производители смогут выдержать длительные отключения, растянутые на длительный период времени? Смогут ли фермерские хозяйства, элеваторы, заводы обеспечить генераторами и топливом, цена на которое достаточно высокая и нестабильная, весь цикл хранения и производства? Будет ли бизнес в итоге рентабелен, если цена на условное мясо или молочку при неблагоприятном развитии ситуации взлетит в разы?

Зависимость от глобальных процессов

К проблемам отечественной продовольственной безопасности отнесем еще один неочевидный фактор – это процессы, что происходят сегодня в глобальной экономике. Украина – часть мирового рынка. И кризис мировой экономической системы напрямую повлияет на возможности государства обеспечить себя всем необходимым. В том числе продовольствием, для производства которого необходимы удобрения, топливо, техника, и в целом большие финансовые средства.

Пример неустойчивости мировой экономики ярко проявился в кризисе на Ближнем Востоке (война США против Ирана). И который, по данным ООН, "нанес мощный удар по мировой экономике, вызвав замедление темпов роста, ускорив инфляцию и повысив уровень неопределенности". Есть и менее явные, но в то же время более губительные процессы, которые свидетельствуют о разбалансировке глобальной экономической системы и ее деградации. Среди них: рекордный мировой долг, превышающий объемы мирового ВВП; высокая инфляция; кредиты для бизнеса и государств, которые становятся дороже; фрагментация торговли – раздел мира на изолированные торговые блоки; торговые войны и санкции; кризис логистики; энергетический кризис; дефицит сырья и др.

Примером проявления нестабильности является ситуация в крупнейших экономиках мира. Экономика Китая сегодня переживает сильное замедление роста до минимальных значений за последние годы. Если в 2010 году рост ВВП составлял более 10%, то сегодня это 4,5–5%, что является рекордный минимум. Также страна переживает глубокий демографический кризис. Главный экономический локомотив Евросоюза – Германия столкнулась со стагнацией и дефицитом бюджета. Темп роста ВВП Германии в 2026 году составляет 0,8%. Крупнейший работодатель страны – концерн Volkswagen может уволить до 100 тысяч сотрудников по всему миру. Даже экономический гигант США испытывает трудности что наглядно видно по военным действиям и неспособности защитить своих союзников на Ближнем Востоке от ударов иранских ракет, а также способности разблокировать Ормузский пролив.

Все перечисленные факторы свидетельствует о кризисе глобальной экономики, который наверняка будет усиливаться с каждым годом, что в конечном итоге повлияет на цепочку производств и доставок по всему миру, в том числе на продовольствие. Можно лишь обсуждать насколько глубоко и быстро будут развиваться негативные процессы.

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По мнению многих экономистов, недавние обстрелы распределительных центров в Украине, не окажут критического удара на наличие продовольствия на полках магазинов. Товары подорожают, возможен дефицит некоторых продуктов. Гораздо более существенными могут быть риски связанные с дефицитом электроэнергии. То, что эти трудности будут, свидетельствует негативная тенденция последнего времени и продолжающиеся военные действия. Но даже с завершением зимы проблема не исчезнет, учитывая крайнюю изношенность отечественной энергоинфраструктуры и острый дефицит кадров.

Но, пожалуй, самым тяжелым в продовольственном вопросе может стать кризис мировой экономической системы в обозримом будущем. Нехватку собственного продовольствия может покрыть импорт, однако если из-за глобальной разбалансировки мировой системы пострадают все страны без исключения, то и вопрос импорта может стать крайне сложной задачей. В этих условиях единственным вариантом может быть выстраивание новой экономической системы, в которой поддержка человека, как основного "ресурса" развития страны, стало бы приоритетной задачей. Ведь если экономика страны нацелена на поддержку внутреннего потенциала, то это означает подушку от кризисов и импульс дальнейшего развития.