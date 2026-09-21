В Ровенской области легковушка врезалась в дерево в кювете: погибли два человека
ДТП произошло 21 сентября около 08:45 между селами Постоянное и Звездовка в Ровенском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель легковушки Opel не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
От полученных травм два человека, находившиеся в авто, погибли.
На месте работают следователи, спасатели и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Напомним, 17 сентября около 23:00 в Киеве 24-летняя мотоциклистка не справилась с управлением и упала на отбойник. Девушка погибла на месте.
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