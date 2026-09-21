Фото: полиция

ДТП произошло 21 сентября около 08:45 между селами Постоянное и Звездовка в Ровенском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки Opel не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

От полученных травм два человека, находившиеся в авто, погибли.

На месте работают следователи, спасатели и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 17 сентября около 23:00 в Киеве 24-летняя мотоциклистка не справилась с управлением и упала на отбойник. Девушка погибла на месте.