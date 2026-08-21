Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание

По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до этого не было – жители прифронтовых регионов и внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Также стремительно нищают семьи, воспитывающие двух и более детей

По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до этого не было – жители прифронтовых регионов и внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Также стремительно нищают семьи, воспитывающие двух и более детей

Со времен "ковида" стоимость продовольствия в стране выросла в 2,5 – 2,8 раза; во столько же выросли цены на лекарства; в три раза повысилась стоимость проезда. В то же время средняя пенсия выросла лишь в 2,2 раза. На конец 2025 года около 70% украинских домохозяйств сообщали, что их финансовое положение ухудшилось по сравнению с периодом до полномасштабной войны. Об этом отмечается в исследовании Listening to Ukraine, которое публикует Всемирный банк. Подробнее о "новых бедных", а также о возможных путях поддержки людей – в публикации RegioNews.

Среди самых нуждающихся – семьи с детьми

Еще в 2021 году ученые Института демографии и исследования качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины отмечали, что рождение второго ребенка – это самый серьезный риск нищеты, и что беднейшими в Украине являются не пенсионеры, а семьи с двумя-тремя детьми. Сегодня ситуация усугубилась еще больше. В соответствии с исследованием Listening to Ukraine, около 30% домохозяйств в которых воспитываются дети до шести лет, относили себя к людям с самым низким уровнем жизни.

Приведем пример среднестатистической семьи с двумя детьми до шести лет, проживающую в Киеве. По словам 32-летней мамы Екатерины Николаенко, единственный источником дохода ее семьи является зарплата мужа – 33 тыс. грн в месяц. Из этих денег около 13 тыс. грн ежемесячно уходит на аренду однокомнатной квартиры на 32 кв. м. и оплату коммунальных услуг. Расходы на питание у молодой семьи составляют около 10 тыс. грн и это без особых излишеств. Еще 1,5 – 2 тыс. грн ежемесячно уходит на лечение детей которые болеют простудными заболеваниями по десять раз в год. К расходам на лечение также входят лабораторные анализы, вакцины, тесты на грипп, стоматолог и пр. Существенную часть расходов составляет детский садик. И хотя дети посещают его бесплатно, однако за питание родители должны платить 3,5 – 4 тыс. грн ежемесячно. Еще 1,5 тыс. грн уходит на такие базовые потребности как оплата интернета, мобильная связь, поездки на общественном транспорте. Итого на основные расходы молодая семья тратит 30 тыс. грн в месяц.

Оставшиеся 3 тыс. грн родители распределяют на менее важные, но также необходимые направления: посещения детьми логопеда, дни рождения в том числе друзей, развлечения (поход в детскую комнату, покупку игрушек и т. д.), ежемесячные "добровольные" взносы в детский садик. Одежду и обувь для детворы молодая мама покупает исключительно в секонд-хенде. Что касается расходов на самих родителей как-то: покупка одежды, лечение хронических заболеваний, ремонт или покупка телефона и бытовой техники, а также многое другое – все это возможно из тех денег, что семья вынуждена занимать у друзей. А это дополнительно 2 - 3 тыс. грн в месяц и эти долги накапливаются и возвращать их пока нечем.

Скромная помощь, которую нужно заслужить

Еще тяжелее ситуация у многодетных семей. Ранее мы рассказывали о киевлянке Елене Антоненко, которая вместе с мужем воспитывает девятерых детей – все родные. Иметь большую семью, как рассказала RegioNews Елена, всегда было ее мечтой, поскольку женщина сама из многодетных. С началом полномасштабной войны родители с детьми все время находились в Киеве и никуда не выезжали. Доход семьи состоит из зарплаты мужа, который ранее работал учителем, а сегодня трудится на одном из государственных предприятий. Также зарабатывает Елена, которая занимается уборкой в одном из жилкомплексов. Кроме того, семья ежемесячно получает по 2,1 тыс. грн от государства на каждого ребенка в возрасте до шести лет. Данную помощь получают все многодетные семьи на каждого третьего и последующего ребенка. То что выплаты начисляют детям только до шести лет – сильно возмущает Елену, так как получается, что далее ребенку не нужна еда, одежда, медикаменты?

Отдельно нужно сказать по поводу льгот на питание. В садике Елена с мужем оплачивают половину стоимости питания на детей, в то же время в школе они оплачивали полную сумму и никаких льгот не имели. Только с 1 сентября этого года правительство выделило средство, чтобы школьники по всей Украине смогли получать горячее питание бесплатно. Кстати, оформить статус малообеспеченной семьи Елене с мужем не удалось, так как общий доход семьи постоянно превышал положенную норму на 37 либо на 100 грн. Что касается лучших условий проживания, то многодетная семья стоит в очереди на жилье с 2010 года.

Люди, начинающие жизнь с нуля

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано свыше 4,6 млн ВПЛ. Многие из этих людей были вынуждены уезжать из-под обстрелов в последний момент с одной-двумя сумками и фактически начинать жизнь с нуля. О трудностях ВПЛ на новом месте свидетельствует исследование проведенное Международной организацией по миграции. По сравнению с неперемещенными лицами, уровень безработицы среди переселенцев выше на 15%. Также опросы показывают, что шанс найти работу для ВПЛ существенно ниже, и составляет 56% против 68% в сравнении с остальной частью населения Украины. Кроме того, у переселенцев более высокие показатели случайного – 10% и неформального – 16% заработка, в то время как у неперемещенных лиц – 5% и 11% соответственно. Количество ВПЛ работающих без трудового договора на 7% выше остальной части населения. Еще 31% опрошенных отмечали, что часто им приходится оставаться на работе дольше положенного времени, в то время как у остальной части населения этот показатель составляет 21%.

Известный мариупольский фотограф Евгений Сосновский, который вместе с родными два месяца прожил в блокадном Мариуполе, считает, что государственная помощь для ВПЛ является минимальной, и к тому же получить ее непросто. Евгений первым публично рассказал как мариупольцам массово отказывали в оформлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны из-за полученных ранений. Основанием для отказа было то, что ранения люди получали после 5 марта 2022 г., когда по данным Министерства развития громад и территорий Украины, была прекращена оборона Мариуполя. При том что бои в городе продолжались до 20 мая. Впоследствии Минразвития внесло изменения по дате обороны города.

Евгений Сосновский. Фото: из личного архива

Также Евгений Сосновский указывает на спорное решение правительства срезать ежемесячные выплаты для ВПЛ которые составляют 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн для ребенка или лица с инвалидностью. Происходит это, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи за последние три месяца превышает четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц. Сегодня это – 10 380 грн. Из-за подобных требований выплат лишилась тяжелобольная мама жены Евгения у которой пенсия была выше на 100 грн. Пенсионерка получала повышенную пенсию, так как имела "горячий стаж" и была участницей войны. При этом женщина не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в постороннем уходе, а это существенные расходы на лекарства и средства гигиены. Добавим, что семья в то время проживала на арендованной квартире.

"Я понимаю, что государственный бюджет нужно расходовать экономно. Но получается ситуация, когда экономят на людях, которые в условиях полномасштабной войны потеряли и так больше всех и остались без ничего. И вместо того чтобы поддержать человека этими несчастными двумя тысячами – делается все возможное чтоб эти деньги сэкономить. Нельзя так относиться к людям", – рассказал RegioNews Евгений.

Жизнь в условиях разрухи

К прослойке "новых бедных" сегодня можно отнести жителей прифронтовых регионов, многие из которых имеют трудности с доходами, продовольствием, водой. По данным исследования Listening to Ukraine, каждый второй житель прифронтовых регионов сообщал о повреждении имущества из-за обстрелов.

Ранее жительница села Катериновка Иллиновской общины Донецкой области 52-летняя медсестра Елена Лобова рассказала нашим журналистам, что продолжала жить в прифронтовом селе без света, воды и газа так как не могла оставить своего тяжелобольного отца. Денег на переезд и обустройство на новом месте у семьи не было.

"Последние три года мы с напарницей работали на полставки. Моя зарплата была чуть выше 5 тыс. грн в месяц, в то время как аренда квартиры мне обошлась бы в 10 тыс. грн. Кроме того, нужно на что-то жить. Но даже если куда-то выехать, необходимо найти работу, а это очень сложно, да и в таком возрасте не очень-то хотят трудоустраивать", – рассказала Елена Лобова. Женщина покинула село, когда находиться там было уже невозможно из-за обстрелов и близости фронта.

Также за чертой бедности живут многие жители населенных пунктов что в нескольких десятках километрах от линии боевого соприкосновения. Ранее мы рассказывали о жителях села Кирилловка Старосалтовской общины Харьковской области, которые из-за отмены общественного транспорта (повлияли бои в г. Волчанск), вынуждены были платить водителям частникам 2 – 3 тыс. грн чтобы добраться до ближайшего город и купить для себя все необходимое.

Поддержка – необходим системный подход

В министерствах и региональных администрациях есть множество департаментов и отделов занимающихся поддержкой малообеспеченных граждан. Также действует ряд поддерживающих программ на которые из бюджета выделяются денежные средства. Однако практика показывает, что предпринимаемых мер явно недостаточно. В то же время социологи, правозащитники, да и сами граждане, живущие за чертой бедности – с которыми нашим журналистам удалось пообщаться в разное время, – имеют свое видение поддержки нуждающихся. Из имеющихся мнений можно выделить два основных направления: практические и стратегические действия.

К практическим мерам поддержки семей с детьми наши собеседники относят прежде всего повышение материальной помощи родителей. Например, ежемесячная выделяемая сумма на семью с детьми, которая выделялась бы на семью, не должна быть ниже минимальной заработной платы. По состоянию на август 2026 года – это 8,6 тыс. грн. На случай, если родители по объективным причин не могут работать, размер помощи должен быть вдвое выше минимальной зарплаты. Может ли при таких подходах воспитание детей стать менее нервным и сложным процессом? Наши собеседники в этом уверены.

Если говорить о ВПЛ, то многие люди, спасаясь от войны, в первую очередь думают о трудоустройстве на новом месте. Однако для мужчин призывного возраста трудоустройство сопряжено с мобилизацией. И не все готовы идти служить, зная, что их семья на данный момент бедствует. Может, стоило бы предоставлять мужчинам призывного возраста автоматическую отсрочку от мобилизации, хотя бы на какое-то время дабы они смогли помочь семье встать на ноги на новом месте? Кроме того, есть трудности с квалификацией переселенцев и вакансиями, которые предлагают работодатели на местах. В этом случае проблему трудоустройства можно решить, если государство наладит более эффективную коммуникацию между работодателями и соискателями. Ну и само собой финансовая поддержка переселенцев от государства должна быть более значимой.

Что касается жителей прифронтовых регионов, то сегодня людям помощь оказывает как государство, так и международные организации. При этом данная поддержка лишена комплексности. В то время как одни населенные пункты получают достаточно строительных материалов, генераторов, солнечных панелей и всего остального необходимого для восстановления, у других с этим – дефицит. И качество поддержки в этом случае напрямую зависит от инициативы отдельных людей – тех же старост. Но такой подход нельзя назвать системным.

Тут нужно подчеркнуть, что действенные шаги поддержки малоимущих украинцев станут возможными только в случае изменения стратегических приоритетов. То есть если главной целью государства станет благо человека как основного "ресурса" развития. К сожалению, поддержка украинских семей сегодня во многом строится исходя из экономических соображений: что получит государство, если сейчас будет вкладываться? И, к сожалению, в данном случае доминируют кратковременные приоритеты. В социальной сфере доминирует курс на экономию, где любая сэкономленная гривна демонстрируется местными администрациями как успех и доказательство своей эффективности. До тех пор пока на государственном уровне будет сохраняется ошибочная идея экономить по максимуму несмотря на социальные последствия, до тех пор социальная сфера будет пронизана желанием урезать социальные расходы насколько это возможно.

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При таких подходах не выстроить эффективную экономику, у которой было бы достаточно средств на поддержку молодых семей, оплату достойных пенсий пожилым, лицам с инвалидностью и ветеранам. Развитие возможно в том случае, если путь, которым движется страна, отвечает потребностям ее граждан не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.