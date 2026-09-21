Украина после войны: зачем нам нужно собственное государство

Война на истощение оставляет руины по обе стороны фронта. И забирает не территорию – она разрушает шанс на лучшее будущее

Война на истощение оставляет руины по обе стороны фронта. И забирает не территорию – она разрушает шанс на лучшее будущее

Иллюстрация: ИИ

Фундаментальная проблема украинской государственности – нехватка элит, которые умели бы мыслить стратегически и играть вдолгую. Отсюда стратегирование по-украински сводится к парафразу из известной сказки Аркадия Гайдара: "Нам бы ночь простоять да день продержаться". Далее –абсолютно в традициях коммунистов-большевиков – культ героизма вместо культа разума и стойкости вместо компромисса.

Но давайте попробуем задаться вопросом: зачем украинцам государство и государственность? Мой ответ – для лучшей жизни. То есть государство – это не абсолют, не сакральная святыня, а инструмент, который должен создать предпосылки для развития и лучшей жизни определенного сообщества людей, осознавших себя политической нацией и решивших взять ответственность за собственную судьбу в свои руки.

Остальное – язык, вера, культура – вторично. Шевченко творил в Российской империи. Йейтс – в Британской, а впоследствии – в доминионе той же империи под гордым названием "Ирландское Свободное государство". Мое фундаментальное расхождение с правыми друзьями-инакомыслящими заключается в том, что я считаю государственность не целью, а инструментом самореализации человека.

Если государство не создает рамки, в которых человек чувствует себя более свободным и защищенным, в которых гражданин получает больше возможностей для самореализации, а вместо этого превращается в прокрустово ложе для личности, – такая государственность теряет свой 𝘳𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯 𝘥'ê𝘵𝘳𝘦. По крайней мере, так мыслят республиканцы.

Поэтому я убежден, что российско-украинскую войну следует рассматривать именно через такую оптику. Если задача украинского государства – создать эффективную рамку для самореализации свободных граждан, их безопасности и благосостояния, вечная война с Россией – это движение в прямо противоположном направлении.

За 35 лет независимости мы потеряли от 40 до 50% населения страны – это худший результат в мире. В Украине один из самых низких в мире коэффициентов рождаемости и фертильности женщин, потому что детей рожают, когда верят в лучшее будущее. У нас на одного родившегося приходится 3,5 умерших. Экономика держится на внешних вливаниях. А промышленность систематически уничтожается.

В последнем довоенном, за 2013 год, рейтинге "Where-to-be-Born" (известном также как Индекс качества жизни) Украина занимала третье место с конца, сразу перед Кенией и Нигерией. За 12 лет войны с Россией жить в этой стране вряд ли стало лучше. Поэтому Украина из цветущей республики все быстрее превращается в Loca Deserta – безлюдное место. Именно так обозначали на картах XVI-XVIII веков малонаселенные степи Северного Причерноморья и Приазовья.

Поэтому выход из войны при условии сохранения украинской государственности и суверенитета над своим будущим должен стать императивом для украинских государственников. Воины должны делать свое дело – давать политикам убедительные аргументы для завершения российско-украинской войны (по крайней мере ее нынешней фазы) на приемлемых для Украины условиях. А государственники, которых почти не осталось среди украинских политиков, должны искать лучший из плохих, но реалистичных вариантов завершения этой войны.

Остатки Донбасса, которые еще контролирует Украина, статус русского языка, переосмысление собственной истории с позиции жертвы колониализма на позицию соавтора и партнера в имперских проектах, принятие собственного прошлого во всей его полноте – со всеми его величественными достижениями и ужасными преступлениями – все это приемлемая цена для того, чтобы оставить своим детям шанс на будущее в этой стране. Стране, которая разрушается и вымирает...

Потому что даже если мы выиграем войну, это будет пиррова победа. Вместо некогда цветущей республики мы получим выжженную и обезлюдевшую землю, погрязшую в долгах. Современную Loca Deserta. В которой останутся жить только те, кто не сможет покинуть страну. И военные, которые контролируют территорию, но не создают добавленной стоимости.

Культ схронов мстит настоящему. Потому что глорификация черно-белого мира времен Второй мировой не оставляет пространства для компромисса. Мир не вынесет двоих. Кто-то должен исчезнуть с политической карты. Мы или Россия. И в этой дихотомии человек невольно становится лишь инструментом для выживания сакрализованного государства. Перефразируя Декалог украинского националиста, "отстоишь Украинское Государство или погибнешь в борьбе за Него". Именно так, с большой буквы, как в оригинале. Только чем мы тогда отличаемся от той империи, которую, кстати и некстати, проклинаем ежедневно и в которой миллионы были принесены в жертву советскому Левиафану? Тем, что теперь этот Левиафан шагает под желто-синим знаменем?

Война на истощение оставляет руины по обе стороны фронта. И забирает не территорию – она разрушает шанс на лучшее будущее.

Этот шанс у Украины еще есть. Но чтобы им воспользоваться, нужно вспомнить, зачем нам нужно собственное государство. И каким целям оно должно служить.