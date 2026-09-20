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20 сентября 2026, 11:27

В Запорожье враг дважды атаковал спасателей: поврежден спецтранспорт

20 сентября 2026, 11:27
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Фото: ГСЧС
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В Запорожской области российские войска повторно атаковали беспилотниками спасателей, тушивших пожар в жилом доме после предварительного обстрела

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Чрезвычайники успели перейти к укрытию, поэтому никто из них не пострадал.

В результате повторной атаки повреждены два пожарно-спасательных автомобиля. В транспортных средствах выбиты остекления, пробиты колеса и иссечены корпуса.

Российские военные нанесли удар именно в момент, когда спасатели работали на месте предварительного обстрела и ликвидировали пожар.

Напомним, что в Винницкой области в результате российского удара беспилотником поврежден еще один объект железнодорожной инфраструктуры. На месте попадания возник пожар.

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