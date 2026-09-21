"Енергоатом" обрав голову правління та керівника з ядерної безпеки

Фото: з відкритих джерел

Наглядова рада АТ "НАЕК «Енергоатом" визначила переможців конкурсів на дві ключові керівні посади

Про це повідомили на сайті компанії, передає RegioNews.

Зазначається, що Юрій Ткачук має очолити правління компанії, а Павло Павлишин відповідатиме за ядерну безпеку та експлуатацію атомних енергоблоків.

Конкурсний відбір на обидві посади тривав із червня до вересня 2026 року. До пошуку кандидатів залучили міжнародну консалтингову компанію Korn Ferry.

Претендентів оцінювали за професійним досвідом і лідерськими компетенціями, перевіряли їхню доброчесність та проводили структуровані співбесіди. Фіналісти конкурсу на посаду голови правління також презентували наглядовій раді своє бачення розвитку компанії.

Загалом на посаду генерального директора претендували 78 кандидатів з України та інших країн. До фінального короткого списку увійшли п’ятеро претендентів.

Розподіл повноважень між двома керівниками є частиною нової моделі корпоративного управління "Енергоатома". Раніше загальне управління компанією та відповідальність за ядерну безпеку були зосереджені в межах однієї посади.

Тепер голова правління відповідатиме за діяльність і розвиток підприємства. Водночас керівник напряму ядерної безпеки матиме незалежні професійні повноваження щодо ядерної та радіаційної безпеки, а також експлуатації енергоблоків АЕС.

Юрій Ткачук нині очолює АТ "Укргазвидобування". Він обіймав керівні посади в "Укрнафті", зокрема був виконувачем обов’язків CEO та фінансовим директором.

Павло Павлишин має понад 30 років досвіду в атомній енергетиці. У 2012-2022 роках він очолював Рівненську АЕС, а у 2019-2020 роках протягом чотирьох місяців виконував обов’язки президента "Енергоатома".

Офіційне призначення обох керівників відбудеться після проходження передбачених законодавством регуляторних і корпоративних процедур.

Як відомо, за підбір нового керівництва компанія заплатила майже 30 мільйонів гривень.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

У листопаді 2025 року НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

Тимур Міндіч ("Карлсон"),

Ігор Миронюк ("Рокет"),

виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),

Олександр Цукерман ("Шугармен"),

Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом". Згодом Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

СБУ почала розслідування проти бізнесмена Міндіча через підозру у держзраді та можливі контакти з іноземними спецслужбами.