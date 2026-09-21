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21 сентября 2026, 09:40

В Киевской области за сутки враг повредил 34 объекта в пяти районах

21 сентября 2026, 09:40
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Фото: ГСЧС
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Киевская область подвергается непрерывным атакам вражескими ударными беспилотниками. Воздушная тревога в регионе продолжалась почти весь предыдущий день, всю ночь и продолжается в дальнейшем

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Под ударом оккупантов оказались исключительно гражданские объекты в Фастовском, Вышгородском, Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах.

За последние сутки вражеские обстрелы повредили в общей сложности 34 объекта. Среди них – частные дома, складские и производственные помещения, общежитие, административные здания, станции технического обслуживания (СТО), автозаправочные станции (АЗС), фермерское хозяйство, инфраструктурные объекты и транспорт.

Больше повреждений зафиксировано в Фастовском районе – 12 объектов, Бучанском – 11, Вышгородском – 5, Бориспольском и Обуховском – по 3.

Все профильные службы продолжают работать на местах прилетов: фиксируют разрушения и ликвидируют последствия вражеских атак.

Напомним, в результате вражеских обстрелов в ночь на 21 сентября в Киевской области возникли пожары на СТО и пилораме. Спасатели их ликвидировали.

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