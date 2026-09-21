Россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Лозовой

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Российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Лозовой Харьковской области

Об этом сообщило АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

По данным компании, пассажиры и железнодорожники не пострадали, поскольку во время атаки все находились в укрытии.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отметил, что восстановительные работы начнут, как только это позволит ситуация безопасности.

Напомним, ночью 21 сентября российские войска атаковали ударными беспилотниками город Лозовая Харьковской области. В результате вражеского удара один человек погиб, трое пострадали.