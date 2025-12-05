Фото: Детектор медиа

Об этом сообщают источники "ZN.UA", передает RegioNews.

Он прибыл около 17:00 на черном бронированном Mercedes S-классе и провел в помещении около 45 минут.

После его отъезда глава СЗРУ Олег Иващенко вызвал руководителя департамента, занимающегося документами прикрытия. По информации источников, Иващенко считается доверенным лицом Ермака, назначение которого связано с поддержкой бывшего главы Офиса Президента.

Собеседники допускают, что документы прикрытия могли готовиться в связи с возможным пересечением границы Андреем Ермаком. Пока официальных подтверждений этого нет.

Параллельно в правоохранительных органах сообщается, что НАБУ готовит новую серию аудиозаписей в рамках операции "Мидас", которая касается роли Андрея Ермака и может стать основанием для дальнейших процессуальных действий.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

Через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт . Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

