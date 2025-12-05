17:25  05 декабря
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
14:55  05 декабря
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
05 декабря 2025, 20:29

Тайный визит бывшего главы ОП Ермака в разведку – может готовиться план пересечения границы

05 декабря 2025, 20:29
Читайте також українською мовою
Фото: Детектор медиа
Читайте також
українською мовою

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сегодня посетил центральный офис Службы внешней разведки Украины

Об этом сообщают источники "ZN.UA", передает RegioNews.

Он прибыл около 17:00 на черном бронированном Mercedes S-классе и провел в помещении около 45 минут.

После его отъезда глава СЗРУ Олег Иващенко вызвал руководителя департамента, занимающегося документами прикрытия. По информации источников, Иващенко считается доверенным лицом Ермака, назначение которого связано с поддержкой бывшего главы Офиса Президента.

Собеседники допускают, что документы прикрытия могли готовиться в связи с возможным пересечением границы Андреем Ермаком. Пока официальных подтверждений этого нет.

Параллельно в правоохранительных органах сообщается, что НАБУ готовит новую серию аудиозаписей в рамках операции "Мидас", которая касается роли Андрея Ермака и может стать основанием для дальнейших процессуальных действий.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

Через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт . Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

