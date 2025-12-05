Таємний візит колишнього очільника ОП Єрмака до розвідки – може готуватись план перетину кордону
Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки України
Про це повідомляють джерела "ZN.UA", передає RegioNews.
Він прибув близько 17:00 на чорному броньованому Mercedes S-класу та провів у приміщенні близько 45 хвилин.
Після його від'їзду голова СЗРУ Олег Іващенко викликав керівника департаменту, що займається документами прикриття. За інформацією джерел, Іващенко вважається довіреною особою Єрмака, призначення якого пов'язане з підтримкою колишнього очільника Офісу Президента.
Співрозмовники допускають, що документи прикриття могли готуватися у зв'язку з можливим перетином кордону Андрієм Єрмаком. Наразі офіційних підтверджень цього немає.
Паралельно у правоохоронних органах повідомляють, що НАБУ готує нову серію аудіозаписів у межах операції "Мідас", яка стосується ролі Андрія Єрмака та може стати підставою для подальших процесуальних дій.
Звільнення Єрмака: що відомо
Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.
Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.
Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.
Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.
Через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.
За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.
Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року