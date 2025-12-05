17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 20:29

Таємний візит колишнього очільника ОП Єрмака до розвідки – може готуватись план перетину кордону

05 грудня 2025, 20:29
Читайте также на русском языке
Фото: Детектор медіа
Читайте также
на русском языке

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки України

Про це повідомляють джерела "ZN.UA", передає RegioNews.

Він прибув близько 17:00 на чорному броньованому Mercedes S-класу та провів у приміщенні близько 45 хвилин.

Після його від'їзду голова СЗРУ Олег Іващенко викликав керівника департаменту, що займається документами прикриття. За інформацією джерел, Іващенко вважається довіреною особою Єрмака, призначення якого пов'язане з підтримкою колишнього очільника Офісу Президента.

Співрозмовники допускають, що документи прикриття могли готуватися у зв'язку з можливим перетином кордону Андрієм Єрмаком. Наразі офіційних підтверджень цього немає.

Паралельно у правоохоронних органах повідомляють, що НАБУ готує нову серію аудіозаписів у межах операції "Мідас", яка стосується ролі Андрія Єрмака та може стати підставою для подальших процесуальних дій.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

Через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Андрій Єрмак розвідка перетин кордону НАБУ Мідас візит
Зеленський ніяк не визначиться із кандидатурою на заміну Єрмаку
05 грудня 2025, 14:42
Скороход підтвердила обшуки у помешканні: назвала це "тиском на опозицію"
05 грудня 2025, 10:13
У нардепки Скороход проходять обшуки: підозра в хабарі – джерела УП
05 грудня 2025, 09:09
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
В Україні створять новий центр для наукового забезпечення Сил підтримки ЗСУ
05 грудня 2025, 20:53
Програв у рулетку – напав і пограбував: суд виніс вирок студенту з Дніпра
05 грудня 2025, 20:47
Військова підготовка для деяких студентів стане обов’язковою
05 грудня 2025, 20:42
ТЦК давно треба переробити і реформувати
05 грудня 2025, 20:19
У Вінниці затримали чоловіка за сексуальне насильство над 12-річною дівчинкою
05 грудня 2025, 20:16
В "Укрпошти" будуть власні поштомати
05 грудня 2025, 20:11
Дональд Трамп отримав першу Премію миру ФІФА під час жеребкування ЧС-2026
05 грудня 2025, 20:04
В Україні спростили продовження відстрочок для окремих категорій
05 грудня 2025, 19:59
У Дніпрі підліток потрапив під трамвай: у мережі поділились подробицями ДТП
05 грудня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »