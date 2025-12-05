Фото: Детектор медіа

Про це повідомляють джерела "ZN.UA", передає RegioNews.

Він прибув близько 17:00 на чорному броньованому Mercedes S-класу та провів у приміщенні близько 45 хвилин.

Після його від'їзду голова СЗРУ Олег Іващенко викликав керівника департаменту, що займається документами прикриття. За інформацією джерел, Іващенко вважається довіреною особою Єрмака, призначення якого пов'язане з підтримкою колишнього очільника Офісу Президента.

Співрозмовники допускають, що документи прикриття могли готуватися у зв'язку з можливим перетином кордону Андрієм Єрмаком. Наразі офіційних підтверджень цього немає.

Паралельно у правоохоронних органах повідомляють, що НАБУ готує нову серію аудіозаписів у межах операції "Мідас", яка стосується ролі Андрія Єрмака та може стати підставою для подальших процесуальних дій.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

Через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

