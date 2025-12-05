Относительно убийства военнослужащего ТЦК и СП

иллюстративное фото: из открытых источников

Первый: Убили не "работника ТЦК", а именно военнослужащего и ветерана боевых действий.

Второе: военные должны иметь право применять оружие в угрожающих ситуациях не только на поле боя. Для полицейских это прописано в Уставе Национальной полиции и небо на голову не упало. Помню, когда я предложила расширить применение оружия командирами в ситуациях, когда подчиненный становится опасным для жизни и здоровья окружающих, меня тогда захейтили и называли законопроект "расстрельным", хотя он копировал нормы действующего устава Нацпола. То же и в отношении военного с ТЦК: в экстремальных ситуациях самозащиты, угрозы жизни и безопасности его и окружающих и т.д. – это должно быть разрешено, хотя бы как в полицейских.

Реакция сейчас в обществе, подогреваемая РФ, реакция с нехваткой возмущения, убитого ветераном боевых действий и военного ТЦК, разоблачает глубокие проблемы ментальности украинского общества: когда границы 1991 года хочет большинство, а бороться и воевать меньшинство; когда коррупцию обсуждают все, а отказаться давать или брать взятку, начиная с самого примитивного бытового уровня, если это ускорит решение вопроса, может только меньшинство граждан.

Соболезнование родным и близким военного. ТЦК давно нужно переработать и реформировать, но это не вопрос к отдельным военнослужащим, это вопрос к военно-политической системе, которая до сих пор держит Сырского и ему подобных должностях и избегает давно назревших критических изменений.