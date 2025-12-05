У "Укрпочты" будут собственные почтоматы
У компании «Укрпочта» появился почтомат. Его уже протестовали
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на гендиректора компании Игоря Смилянского.
По его словам, уже в следующем году начнут установку почтаматов по всей стране.
Ранее мы сообщали о том, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский зарабатывает почти 600 тысяч гривен в месяц, но при этом нет собственного жилья и автомобиля.
