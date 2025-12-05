У "Укрпочты" будут собственные почтоматы

иллюстративное фото: из открытых источников

У компании «Укрпочта» появился почтомат. Его уже протестовали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на гендиректора компании Игоря Смилянского.

По его словам, уже в следующем году начнут установку почтаматов по всей стране.

