В Днепре подросток попал под трамвай: в сети поделились подробностями ДТП

Авария произошла 4 декабря в темное время суток по проспекту Науки. Парень переходил дорогу, но попал под колеса

Об этом сообщает Відомо, передает RegioNews.

Авария произошла возле ТРЦ NEO PLAZA. Предварительно, подросток переходил дорогу с права налево по направлению трамвая, и в результате попал под колеса. Известно, что 16-летний парень был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Житомире произошла смертельная авария с участием Mercedes-Benz. Смерть пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части, вызвала волну вопросов об обстоятельствах ДТП.