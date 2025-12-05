Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Его действия квалифицированы по части 4 статьи 153 и части 3 статьи 156-1 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются процессуальные действия по сообщению о подозрении и избрании меры пресечения.

По данным следствия, подозреваемый, частный предприниматель, с сентября общался с девочкой через мессенджеры на откровенные темы и предлагал личные встречи.

Девочка, не осознавая опасности из-за своего возраста, согласилась на встречу. Мужчина приехал на собственном автомобиле и во время встречи совершил против нее противоправные действия.

Инцидент был зафиксирован только спустя несколько дней после происшествия. Правоохранители отдела полиции №3 Винницкого районного управления оперативно провели следственные действия и задержали подозреваемого.

Ранее сообщалось, в Винницкой области в суд передали обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины, который неоднократно насиловал 10-летнего ребенка, пользуясь его уязвимым состоянием и доверием к нему.