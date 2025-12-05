17:25  05 декабря
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
14:55  05 декабря
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
05 декабря 2025, 20:04

Дональд Трамп получил первую Премию мира ФИФА во время жеребьевки ЧМ-2026

05 декабря 2025, 20:04
Фото: Jim Watson/AFP
Президент ФИФА Джанни Инфантино вручил Дональду Трампу первую Премию мира ФИФА во время церемонии жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года

Об этом сообщает The New York Times, передает RegioNews.

Награду вручили в пятницу в Центре Кеннеди, примерно за полчаса до начала официального шоу.

По сообщению организаторов, Премия мира ФИФА была введена для признания лиц, совершивших значительные действия по содействию миру и объединению людей в мире. В то же время процедура присуждения премии вызвала вопросы у общественности и экспертов, поскольку Совет ФИФА не согласовал создание награды и не принимал участия в выборе победителя.

Сам Трамп на сцене заявил, что премия – одна из важнейших наград в его жизни, а Инфантино в речи отметил его активность в мирных процессах. Тем не менее, международные эксперты и правозащитные организации отмечают, что критерии отбора остаются непрозрачными, а процесс награждения не имеет формального судейства или номинационной процедуры.

ФИФА заявила, что Премия мира будет вручаться ежегодно людям, способствующим объединению обществ и развитию мира, однако детали отбора и процедур остаются неофициальными. Событие стало частью масштабного мероприятия, посвященного жеребьевке Чемпионата мира, которое в следующем году будут принимать США, Канада и Мексика.

Напомним, во время визита президента ФИФА Джанни Инфантино в Белый дом Дональд Трамп выразил желание покинуть Кубок мира по футболу в своем Овальном кабинете. Это необычное заявление вызвало широкий резонанс в медиа и футбольном сообществе.

