В Украине упростили продление отсрочок для отдельных категорий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

"Уточнен перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы обеспечить автоматическое продление отсрочок для военнообязанных, осуществляющих опеку, попечительство, постоянный уход или содержание совершеннолетнего лица", – говорится в сообщении.

В частности, предусмотрена возможность предоставления ИНН лица, за которым осуществляется опека, попечительство, постоянный уход или содержание.

Благодаря этому отсрочка для опекунов будет продолжаться автоматически.

Напомним, в Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы. Об этом сообщили в Минобороны.